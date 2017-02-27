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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2274227522762277

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 234
Не нижче 24.50
46%
107
24.25 - 24.49
8%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
6%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
15%
35
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:37

  BenDover написав:Прямо по моему прогнозу, что шуганут самых стойких аленей по 23,95, а потом будет разворот. Хорошо понимаю этих аленей, сам был таким, сливая в свое время евро по 5 ))

Не быть Вам копирайтером... логичнее было написать "сливая в свое время евро по 4.95" :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:41

отскок будет минимум +1 грн в день.. а это так, коррекция и еще ничего не значит.

до новых инвесторов в пирамиду :D
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