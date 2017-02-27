Не быть Вам копирайтером... логичнее было написать "сливая в свое время евро по 4.95"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:37
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:41
отскок будет минимум +1 грн в день.. а это так, коррекция и еще ничего не значит.
до новых инвесторов в пирамиду
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