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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:37
BenDover написав:
Прямо по моему прогнозу, что шуганут самых стойких аленей по 23,95, а потом будет разворот. Хорошо понимаю этих аленей, сам был таким, сливая в свое время евро по 5 ))
Не быть Вам копирайтером... логичнее было написать "сливая в свое время евро по 4.95"
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:41
отскок будет минимум +1 грн в день.. а это так, коррекция и еще ничего не значит.
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