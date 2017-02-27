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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2275227622772278>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 235
Не нижче 24.50
46%
108
24.25 - 24.49
8%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
6%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:37

  BenDover написав:Прямо по моему прогнозу, что шуганут самых стойких аленей по 23,95, а потом будет разворот. Хорошо понимаю этих аленей, сам был таким, сливая в свое время евро по 5 ))

Не быть Вам копирайтером... логичнее было написать "сливая в свое время евро по 4.95" :lol:
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:41

отскок будет минимум +1 грн в день.. а это так, коррекция и еще ничего не значит.

до новых инвесторов в пирамиду :D
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:49

  Moneta написав:отскок будет минимум +1 грн в день.. а это так, коррекция и еще ничего не значит.


Тем более, что был пост об отсутвии оборотов после обеда. Как выросли так и зальют.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:49

Тут неоднократно высказывались мнения, мол, "когда пойдем вверх, Нацбанк будет выходить и поливать".
Ну вот, пошли вверх. И где Нацбанк? А нет его.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:53

  budivelnik написав:Скажіть хто буде займатись менінгітами з виробництвом маючи якихось від 1 млн грн і вище ?

Той у кого ROI менше 2-х років. І таких немало. Але це до того моменту поки ціни на їхню продукції нижчі за іноземні. Як тільки вони вирівнюються бізнес починає помалу скорочувати видатки та якість. А далі чекає нової девальвації національної валюти.
Ви абсолютно праві. Стратегічний інвестор до нас не прийде, бо вкладати гроші у виробництво із ROI більше 5 років в Україні рівноцінно грі у рулетку. Ймовірність отримати вигоду 50/50.
А от для спекулянтів ми стаємо все цікавішими і цікавішими.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:54

  Искатель написав:Тут неоднократно высказывались мнения, мол, "когда пойдем вверх, Нацбанк будет выходить и поливать".
Ну вот, пошли вверх. И где Нацбанк? А нет его.

Все-таки експортери важливіші. Ну і дохідна частина бюджету...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:56

  Realist написав:
  Искатель написав:Тут неоднократно высказывались мнения, мол, "когда пойдем вверх, Нацбанк будет выходить и поливать".
Ну вот, пошли вверх. И где Нацбанк? А нет его.

Все-таки експортери важливіші. Ну і дохідна частина бюджету...

Именно. До конца года осталось три месяца, и бюджет как-то наполнять надо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:06

Бюджет можна і продажем ОВГЗ наповнювати, так що подивимось
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Тут неоднократно высказывались мнения, мол, "когда пойдем вверх, Нацбанк будет выходить и поливать".
Ну вот, пошли вверх. И где Нацбанк?

Дневное изменение курса составило около 11.5 копеек.
НБУ не всегда считает такую динамику резкими колебаниями, которые стоит гасить, даже в случае укрепления гривны. Если в политике ничего не поменялось, НБУ может выйти завтра с поливалкой, если курс приблизится к 24.50, причем по средневзвешенному, а не по котировкам.
Расти по гривне в день, вероятно, не дадут, даже если к этому появятся предпосылки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:09

  vovikhan1991 написав:Бюджет можна і продажем ОВГЗ наповнювати, так що подивимось

Почему тогда Китай свой рост ВВП закрывает ослаблением нацвалюты вместо создания на ее основе финансовой пирамиды?
Zebra
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