budivelnik написав:Скажіть хто буде займатись менінгітами з виробництвом маючи якихось від 1 млн грн і вище ?
Той у кого ROI менше 2-х років. І таких немало. Але це до того моменту поки ціни на їхню продукції нижчі за іноземні. Як тільки вони вирівнюються бізнес починає помалу скорочувати видатки та якість. А далі чекає нової девальвації національної валюти. Ви абсолютно праві. Стратегічний інвестор до нас не прийде, бо вкладати гроші у виробництво із ROI більше 5 років в Україні рівноцінно грі у рулетку. Ймовірність отримати вигоду 50/50. А от для спекулянтів ми стаємо все цікавішими і цікавішими.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Искатель написав:Тут неоднократно высказывались мнения, мол, "когда пойдем вверх, Нацбанк будет выходить и поливать". Ну вот, пошли вверх. И где Нацбанк?
Дневное изменение курса составило около 11.5 копеек. НБУ не всегда считает такую динамику резкими колебаниями, которые стоит гасить, даже в случае укрепления гривны. Если в политике ничего не поменялось, НБУ может выйти завтра с поливалкой, если курс приблизится к 24.50, причем по средневзвешенному, а не по котировкам. Расти по гривне в день, вероятно, не дадут, даже если к этому появятся предпосылки.