Додано: Пон 30 вер, 2019 16:50

buratinyo написав: Звонил в США и поинтересовался про Байдена и Трампа. Никто ничего не слышал, всем пофиг. Звонил в США и поинтересовался про Байдена и Трампа. Никто ничего не слышал, всем пофиг.

В моем родном селе на Полтавщине тоже есть люди, которые ничего не слышали об этом скандале, есть даже такие, кто не знает кто такой Трамп и Зеленский. Если бы я им позвонил, они бы тоже мне сказали, что никто ничего не слышал, им пофиг.Докладываю с места событий.Шухер неимоверный.Америка в шоке.Радио и ТВ о другом не говорят.Только Юкрейн, Трамп, импичмент, Зеленски, а теперь еще о каком-то Shocking или Шокин...Почему за констатацию этого меня называют порохоботом?Я наоборот считаю это самым большим внешнеполитическим достижением Зеленого.Большинство президентов других государств просто обосрались от страха, вспоминая свои разговоры с Трампом. МИД РФ и Песков каждый день по нескольку раз предостерегают американцев от раскрытия разговоров с Путиным. Вот кто усрался больше всех. А Зеленый говорил вполне достойно. Есть отдельные замечания, но в целом пять с небольшим минусом.ЗЫ Это тут уже не первый в***р - звонил в Америку, там ничего не знают.Ребята, зачем звонить и спрашивать кого-то? Включите американские тв каналы, откройте их новостные сайты и вы увидите, о чем говорит вся Америка.Американцев можно иногда обвинять в незнании международных событий и некотором невежестве в этом плане, но что касается внутренней политики и таких потрясающих основы общества событиях, то вы меня извините ...И давайте впредь информацию по Америке будут подавать тут я - профессиональный американист- а не какие-то мифические и непонятно какие знакомые пророссийской ваты.