Взагалі-то логіка Китаю нам взагалі незрозуміла . У них традиційно горизонт планування - десятки років і більше . Такого немає ні у кого . Помиляються , не без того , але менталітет не змінюється ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:19
Взагалі-то логіка Китаю нам взагалі незрозуміла . У них традиційно горизонт планування - десятки років і більше . Такого немає ні у кого . Помиляються , не без того , але менталітет не змінюється ...
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый день всем. Дайте хотя бы пару дней/недельку увидеть тренд сменился или нет, а то уже бегают "ракета, ракета"... Лично моя ракета будет стартовать от курса закупки по 26.00 летом, а сейчас совсем не ясно в свете последних месяцев что куда идет. Наблюдаем дальше, как всегда спокойно вне зависимости от валюты сбережения доллар/гривна. Берегите нервы.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:50
В моем родном селе на Полтавщине тоже есть люди, которые ничего не слышали об этом скандале, есть даже такие, кто не знает кто такой Трамп и Зеленский. Если бы я им позвонил, они бы тоже мне сказали, что никто ничего не слышал, им пофиг.
Докладываю с места событий.
Шухер неимоверный.
Америка в шоке.
Радио и ТВ о другом не говорят.
Только Юкрейн, Трамп, импичмент, Зеленски, а теперь еще о каком-то Shocking или Шокин...
Почему за констатацию этого меня называют порохоботом?
Я наоборот считаю это самым большим внешнеполитическим достижением Зеленого.
Большинство президентов других государств просто обосрались от страха, вспоминая свои разговоры с Трампом. МИД РФ и Песков каждый день по нескольку раз предостерегают американцев от раскрытия разговоров с Путиным. Вот кто усрался больше всех. А Зеленый говорил вполне достойно. Есть отдельные замечания, но в целом пять с небольшим минусом.
ЗЫ Это тут уже не первый в***р - звонил в Америку, там ничего не знают.
Ребята, зачем звонить и спрашивать кого-то? Включите американские тв каналы, откройте их новостные сайты и вы увидите, о чем говорит вся Америка.
Американцев можно иногда обвинять в незнании международных событий и некотором невежестве в этом плане, но что касается внутренней политики и таких потрясающих основы общества событиях, то вы меня извините ...
И давайте впредь информацию по Америке будут подавать тут я - профессиональный американист - а не какие-то мифические и непонятно какие знакомые пророссийской ваты.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:54
У меня есть предположение почему произошли такие неординарные действия по размещению ОВГЗ.
Естественно причина заключается в том, что олигарх Рошен был смещен с должности президента и у новой власти с прекрасным чувством здорового юмора уже есть свой план по реконструкции экономического уклада в Украине. В чем он заключается я доподлинно еще не изучал, но очевидно изменения предстоят колоссальные. А как и любые изменения в налоговом законодательстве они принесут сначала шок и неприятие изменений, потом привыкание к ним, нормализацию, рост экономики с вероятным бурным ростом чуть позже и напоследок небольшой спад.
Так вот, изменения в законодательной сфере за три месяца не сделаешь. ВР только начала работать, а экономика Украины после шоколадника в полной ж***. Следовательно ОВГЗ являются единственно возможным и правильным способом поддержать экономику в период ожидаемого шока и неприятия упомянутых скорых изменений. Законопроекты новой команды не секрет и всем интересующимся видны, они все будут приняты без исключений. Положительный эффект от них с лихвой перекроет все потери от первоначального шока и неприятия.
И тогда уже как в Китае и других странах правительство Украины с целью поддержки роста экономики, экспорта и конкурентоспособности украинских товаров снова начнет использовать прием девальвации национальной валюты.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:54
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:59
может это загончик?
может хотят чтобы народ по 24,5 затарился, а потом опустят на 23,9 ... 23,8?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:01
ЗЫ-2
И вообще вы немного неправильно представляете себе суть это скандала в США.
Дело не в каких-то высказываниях Трампа в разговоре с Зеленым, а в системе действий всего аппарата высшей государственной власти по дискредитации политического оппонента накануне президентских выборов. Там замешано много высокопоставленных людей. И наш друг Волкер тоже. К ним главная претензия, что они не занимались выполнением своих должностных функций, а плели нити заговора против их политического противника Байдена и демократов. Американский налогоплательщик платит им деньги не за это. И кроме того, это злоупотребление служебным положением и нарушение конституции.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:05
ага.
"следовательно".
наклонив и отымев, при этом, своего производителя.
увеличив, при этом, нагрузку на обслуживание долга.
создав, при этом, все условия для будущего дефолта по бородатому свистку.
беня всегда продвигал только свои интересы и ср..ть хотел на всех окружающих, даже если их тут целая страна.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Золото продолжает коррекцию , на момент пара XAU\USD - 1480п ( хай ~ 1558)
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