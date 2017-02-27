Додано: Пон 30 вер, 2019 16:54

Zebra написав: vovikhan1991 написав: Бюджет можна і продажем ОВГЗ наповнювати, так що подивимось Бюджет можна і продажем ОВГЗ наповнювати, так що подивимось

Почему тогда Китай свой рост ВВП закрывает ослаблением нацвалюты вместо создания на ее основе финансовой пирамиды? Почему тогда Китай свой рост ВВП закрывает ослаблением нацвалюты вместо создания на ее основе финансовой пирамиды?

У меня есть предположение почему произошли такие неординарные действия по размещению ОВГЗ.Естественно причина заключается в том, что олигарх Рошен был смещен с должности президента и у новой власти с прекрасным чувством здорового юмора уже есть свой план по реконструкции экономического уклада в Украине. В чем он заключается я доподлинно еще не изучал, но очевидно изменения предстоят колоссальные. А как и любые изменения в налоговом законодательстве они принесут сначала шок и неприятие изменений, потом привыкание к ним, нормализацию, рост экономики с вероятным бурным ростом чуть позже и напоследок небольшой спад.Так вот, изменения в законодательной сфере за три месяца не сделаешь. ВР только начала работать, а экономика Украины после шоколадника в полной ж***. Следовательно ОВГЗ являются единственно возможным и правильным способом поддержать экономику в период ожидаемого шока и неприятия упомянутых скорых изменений. Законопроекты новой команды не секрет и всем интересующимся видны, они все будут приняты без исключений. Положительный эффект от них с лихвой перекроет все потери от первоначального шока и неприятия.И тогда уже как в Китае и других странах правительство Украины с целью поддержки роста экономики, экспорта и конкурентоспособности украинских товаров снова начнет использовать прием девальвации национальной валюты.