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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:40
Yuri_T написав:
...создав, при этом, все условия для будущего дефолта по бородатому свистку. беня
всегда продвигал только свои интересы и ср..ть хотел на всех окружающих, даже если их тут целая страна.
а в чём его профит?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 17:46
vitaliian написав:
попробуйте заплатить поставщику электроэнергии сумму без пдв, в следующем месяце (по сумме долга) узнаете кто истинный плательщик.
Попробуйте вообще не платить поставщикам. К чему эти условности?..
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Додано: Пон 30 вер, 2019 17:55
buratinyo написав: Zebra написав: vovikhan1991 написав:
Бюджет можна і продажем ОВГЗ наповнювати, так що подивимось
Почему тогда Китай свой рост ВВП закрывает ослаблением нацвалюты вместо создания на ее основе финансовой пирамиды?
У меня есть предположение почему произошли такие неординарные действия по размещению ОВГЗ.
Естественно причина заключается в том, что олигарх Рошен был смещен с должности президента и у новой власти с прекрасным чувством здорового юмора уже есть свой план по реконструкции экономического уклада в Украине. В чем он заключается я доподлинно еще не изучал, но очевидно изменения предстоят колоссальные. А как и любые изменения в налоговом законодательстве они принесут сначала шок и неприятие изменений, потом привыкание к ним, нормализацию, рост экономики с вероятным бурным ростом чуть позже и напоследок небольшой спад.
Так вот, изменения в законодательной сфере за три месяца не сделаешь. ВР только начала работать, а экономика Украины после шоколадника в полной ж***. Следовательно ОВГЗ являются единственно возможным и правильным способом поддержать экономику в период ожидаемого шока и неприятия упомянутых скорых изменений. Законопроекты новой команды не секрет и всем интересующимся видны, они все будут приняты без исключений. Положительный эффект от них с лихвой перекроет все потери от первоначального шока и неприятия.
И тогда уже как в Китае и других странах правительство Украины с целью поддержки роста экономики, экспорта и конкурентоспособности украинских товаров снова начнет использовать прием девальвации национальной валюты.
Увы, это надежды и мечты. Есть только один путь вверх - это свои высокомаржинальные товаропроизводители. Но товаров, а не сырья. Кстати, в Англии и США были периоды когда законодательно запрещали экспорт сырья ибо это путь в никуда. Вы видите шаги в эту сторону? Наших производителей добивают всякие миловановы и прочий соросовский сброд. Зеленые - мастера пиара, это заметно после туповатых методик порохоботов. Но пиар не повысит уровень жизни.
"Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех." Зеленые пытаются дуть всем пыль в глаза, но на выходе будет пшик и разочарование.
И о товарах? А что мы производим? Можно список, только с высокой маржой и без сырья. Экспортировать то нечего.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:00
Libo написав:
ЗЫ-2
И вообще вы немного неправильно представляете себе суть это скандала в США.
Дело не в каких-то высказываниях Трампа в разговоре с Зеленым, а в системе действий всего аппарата высшей государственной власти по дискредитации политического оппонента накануне президентских выборов.
Там замешано много высокопоставленных людей. И наш друг Волкер тоже. К ним главная претензия, что они не занимались выполнением своих должностных функций, а плели нити заговора против их политического противника Байдена и демократов. Американский налогоплательщик платит им деньги не за это. И кроме того, это злоупотребление служебным положением и нарушение конституции.
Здравствуйте !
Здоровья ,Удачи всем !
Я Вам плюс поставил ,за то , что в конце концов мы точно будем знать что там в штатах.
Вот Вы талантливый !
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:07
sinus написав: rugalyov211 написав:
Как же мне нравятся эти разговоры про 21, про 18, пробиваем новый порог и т.д. Большинству свойственно ошибаться. И когда уже последний "пересічний" уверует в падение курса доллара, тогда тренд и сменится. Ждем-с
До кінця цього року вище 26 не буде, це стовідсотково.
Ситуація буде приблизно така:
На наступному тиждні йдемо на 24, в четверг майже проб'ємо цей рівень,але вже в п'я ницю відскочимо і на кінець місяця знову повернемось на 24,5.
В жовтні будемо стояти в межах 24,5-25.
З кінця жовтня до грудня поїдемо в напрямку 26, дойдемо до 26,1-26,3 і в грудні....увага!
В грудні знову підемо на 24,5.
Такі ось справи, інфа 100% - можете звірити з календарем.
Поки те, про що писав тиждень тому на кінець місяця відбулося , далі подивимось.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:10
Нужно было откупить несколько франклинов. Зашел в Викторию(Киев),
24.45 - долларов нет, страдальцы-покупатели отираются, ждут, кто сдаст.
Пожал плечами, через квартал купил по 24.40. Доллара валом, никого нет.
Вдруг подумалось, а не загон ли это...
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:20
Клаус написав: Yuri_T написав:
...создав, при этом, все условия для будущего дефолта по бородатому свистку. беня
всегда продвигал только свои интересы и ср..ть хотел на всех окружающих, даже если их тут целая страна.
а в чём его профит?
...Молодой Вито Корлеоне считался человеком "благоразумным". Он никогда никому не угрожал. Он действовал силой убеждения и считалось, что противостоять ему невозможно. Тот, кто входил в дело с Вито Корлеоне, никогда не проигрывал. Вито довольно скоро пришел к выводу, что конкуренция приводит лишь к трате сил и средств и что полагаться можно только на монополию. В Бруклине было несколько темпераментных оптовиков, которые занимались торговлей оливковым маслом и упорно отказывались признать монополию в этой области. Даже после того, как он терпеливо и подробно объяснил им ситуацию, Вито Корлеоне пришлось в отчаянии развести руками и послать в Бруклин Тессио...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:43
buratinyo написав:
.......
Следовательно ОВГЗ являются единственно возможным и правильным способом поддержать экономику в период ожидаемого шока и неприятия упомянутых скорых изменений.
......
ОВГЗ поддерживают бюджет.
Экономика от них поддержки не получает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:52
Realist написав:
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, Лёд тронулся (с)
Оживились всі учасники валютообмінного ринку. А я зрозумів наскільки Франківськ то є велике село
Від ранішніх 24.2 маємо вже 24,35 на продаж.
В который 100500 раз враження что курс обмена валют устанавливается в Украине одним челом для всех.
Востаннє редагувалось Vadim V
в Пон 30 вер, 2019 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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