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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2277227822792280>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 235
Не нижче 24.50
46%
108
24.25 - 24.49
8%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
6%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нужно было откупить несколько франклинов. Зашел в Викторию(Киев),
24.45 - долларов нет, страдальцы-покупатели отираются, ждут, кто сдаст.
Пожал плечами, через квартал купил по 24.40. Доллара валом, никого нет.
Вдруг подумалось, а не загон ли это...
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:20

  Клаус написав:
  Yuri_T написав:...создав, при этом, все условия для будущего дефолта по бородатому свистку. беня всегда продвигал только свои интересы и ср..ть хотел на всех окружающих, даже если их тут целая страна.

а в чём его профит?

...Молодой Вито Корлеоне считался человеком "благоразумным". Он никогда никому не угрожал. Он действовал силой убеждения и считалось, что противостоять ему невозможно. Тот, кто входил в дело с Вито Корлеоне, никогда не проигрывал. Вито довольно скоро пришел к выводу, что конкуренция приводит лишь к трате сил и средств и что полагаться можно только на монополию. В Бруклине было несколько темпераментных оптовиков, которые занимались торговлей оливковым маслом и упорно отказывались признать монополию в этой области. Даже после того, как он терпеливо и подробно объяснил им ситуацию, Вито Корлеоне пришлось в отчаянии развести руками и послать в Бруклин Тессио...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:43

  buratinyo написав:.......
Следовательно ОВГЗ являются единственно возможным и правильным способом поддержать экономику в период ожидаемого шока и неприятия упомянутых скорых изменений.
......

ОВГЗ поддерживают бюджет.
Экономика от них поддержки не получает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:52

  Realist написав:Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, Лёд тронулся (с)
Оживились всі учасники валютообмінного ринку. А я зрозумів наскільки Франківськ то є велике село :-)

Від ранішніх 24.2 маємо вже 24,35 на продаж.

В который 100500 раз враження что курс обмена валют устанавливается в Украине одним челом для всех.
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 30 вер, 2019 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:52

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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:18

  antey1969 написав:Нужно было откупить несколько франклинов. Зашел в Викторию(Киев),
24.45 - долларов нет, страдальцы-покупатели отираются, ждут, кто сдаст.
Пожал плечами, через квартал купил по 24.40. Доллара валом, никого нет.
Вдруг подумалось, а не загон ли это...

ХЗ. Не дожидаясь чуда ,на перехват ракеты ,взял с утра па 24,25. К вечеру Днепр уже па 24,50/,60. :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Рынок отреагировал на эффект 1 числа.
1 числа банки производят выплату процентного дохода по депозитам ( большинство банков)


А може на останній день обігу дрібних монет? Не стоять під обмінками громадяни з копилками?
В мене практично всі депо виплачують відповідно дати укладання договору, хіба за поточними виплачують, але ще не виплатили від 1-го числа.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Звичайно, сьогоднішня ситуація з доларом не показник, зрозуміліше все стане завтра-післязавтра (крім того, в середу закінчаться святкування в Умані і не тільки). З іншої сторони, час би таки рушати трішки на північ, зима не за горами...
Ну і єврик серйозно націлився на 1,05 і дані по Німеччині і решті ЄС не втішні (правда, на днях був у тій Німеччині, таке враження, що вони нічого про свої біди економічні не чули, радіють життю, працюють, по виставках економічних ходять, контракти заключають...). Не впевнений, що це в планах Вашингтону, або ми ще щось не знаємо. Скоро продовження переговорів китайсько-американських, мабуть там єврик і стимульнуть до зміцнення, але ще є днів з десять для занурення...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 20:09

  Искатель написав:Тут неоднократно высказывались мнения, мол, "когда пойдем вверх, Нацбанк будет выходить и поливать".
Ну вот, пошли вверх. И где Нацбанк? А нет его.

Нужно дать слиться нужным людям по хорошему курсу, и я это полностью поддерживаю :) Жгите дальше, хотя бы до 25! А потом уже можно заканчивать загончик :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 20:13

  Alex2006 написав:
  Искатель написав:Тут неоднократно высказывались мнения, мол, "когда пойдем вверх, Нацбанк будет выходить и поливать".
Ну вот, пошли вверх. И где Нацбанк? А нет его.

Нужно дать слиться нужным людям по хорошему курсу, и я это полностью поддерживаю :) Жгите дальше, хотя бы до 25! А потом уже можно заканчивать загончик :)

Ракета взлетела уже? Коломойский ждет курс 30 в октябре.
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