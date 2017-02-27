Нужно было откупить несколько франклинов. Зашел в Викторию(Киев), 24.45 - долларов нет, страдальцы-покупатели отираются, ждут, кто сдаст. Пожал плечами, через квартал купил по 24.40. Доллара валом, никого нет. Вдруг подумалось, а не загон ли это...
Yuri_T написав:...создав, при этом, все условия для будущего дефолта по бородатому свистку. беня всегда продвигал только свои интересы и ср..ть хотел на всех окружающих, даже если их тут целая страна.
а в чём его профит?
...Молодой Вито Корлеоне считался человеком "благоразумным". Он никогда никому не угрожал. Он действовал силой убеждения и считалось, что противостоять ему невозможно. Тот, кто входил в дело с Вито Корлеоне, никогда не проигрывал. Вито довольно скоро пришел к выводу, что конкуренция приводит лишь к трате сил и средств и что полагаться можно только на монополию. В Бруклине было несколько темпераментных оптовиков, которые занимались торговлей оливковым маслом и упорно отказывались признать монополию в этой области. Даже после того, как он терпеливо и подробно объяснил им ситуацию, Вито Корлеоне пришлось в отчаянии развести руками и послать в Бруклин Тессио...
antey1969 написав:Нужно было откупить несколько франклинов. Зашел в Викторию(Киев), 24.45 - долларов нет, страдальцы-покупатели отираются, ждут, кто сдаст. Пожал плечами, через квартал купил по 24.40. Доллара валом, никого нет. Вдруг подумалось, а не загон ли это...
ХЗ. Не дожидаясь чуда ,на перехват ракеты ,взял с утра па 24,25. К вечеру Днепр уже па 24,50/,60.
zzzzzz написав:Рынок отреагировал на эффект 1 числа. 1 числа банки производят выплату процентного дохода по депозитам ( большинство банков)
А може на останній день обігу дрібних монет? Не стоять під обмінками громадяни з копилками? В мене практично всі депо виплачують відповідно дати укладання договору, хіба за поточними виплачують, але ще не виплатили від 1-го числа.
Звичайно, сьогоднішня ситуація з доларом не показник, зрозуміліше все стане завтра-післязавтра (крім того, в середу закінчаться святкування в Умані і не тільки). З іншої сторони, час би таки рушати трішки на північ, зима не за горами... Ну і єврик серйозно націлився на 1,05 і дані по Німеччині і решті ЄС не втішні (правда, на днях був у тій Німеччині, таке враження, що вони нічого про свої біди економічні не чули, радіють життю, працюють, по виставках економічних ходять, контракти заключають...). Не впевнений, що це в планах Вашингтону, або ми ще щось не знаємо. Скоро продовження переговорів китайсько-американських, мабуть там єврик і стимульнуть до зміцнення, але ще є днів з десять для занурення...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.