Додано: Пон 30 вер, 2019 19:52

Звичайно, сьогоднішня ситуація з доларом не показник, зрозуміліше все стане завтра-післязавтра (крім того, в середу закінчаться святкування в Умані і не тільки). З іншої сторони, час би таки рушати трішки на північ, зима не за горами...

Ну і єврик серйозно націлився на 1,05 і дані по Німеччині і решті ЄС не втішні (правда, на днях був у тій Німеччині, таке враження, що вони нічого про свої біди економічні не чули, радіють життю, працюють, по виставках економічних ходять, контракти заключають...). Не впевнений, що це в планах Вашингтону, або ми ще щось не знаємо. Скоро продовження переговорів китайсько-американських, мабуть там єврик і стимульнуть до зміцнення, але ще є днів з десять для занурення...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.