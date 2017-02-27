ОВГЗ поддерживают бюджет.
Экономика от них поддержки не получает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:43
ОВГЗ поддерживают бюджет.
Экономика от них поддержки не получает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:52
В который 100500 раз враження что курс обмена валют устанавливается в Украине одним челом для всех.
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 30 вер, 2019 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:18
ХЗ. Не дожидаясь чуда ,на перехват ракеты ,взял с утра па 24,25. К вечеру Днепр уже па 24,50/,60.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А може на останній день обігу дрібних монет? Не стоять під обмінками громадяни з копилками?
В мене практично всі депо виплачують відповідно дати укладання договору, хіба за поточними виплачують, але ще не виплатили від 1-го числа.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Звичайно, сьогоднішня ситуація з доларом не показник, зрозуміліше все стане завтра-післязавтра (крім того, в середу закінчаться святкування в Умані і не тільки). З іншої сторони, час би таки рушати трішки на північ, зима не за горами...
Ну і єврик серйозно націлився на 1,05 і дані по Німеччині і решті ЄС не втішні (правда, на днях був у тій Німеччині, таке враження, що вони нічого про свої біди економічні не чули, радіють життю, працюють, по виставках економічних ходять, контракти заключають...). Не впевнений, що це в планах Вашингтону, або ми ще щось не знаємо. Скоро продовження переговорів китайсько-американських, мабуть там єврик і стимульнуть до зміцнення, але ще є днів з десять для занурення...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:09
Нужно дать слиться нужным людям по хорошему курсу, и я это полностью поддерживаю Жгите дальше, хотя бы до 25! А потом уже можно заканчивать загончик
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:13
Ракета взлетела уже? Коломойский ждет курс 30 в октябре.
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а что сегодня на межбанке было?
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:34
Оранжевый-хит сезона
На межбанке зелень позеленела на 24 копейки. А на наличке в Хмельницком уже парят по 24.6.
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:50
Как же битва спекулянта и инвестора?
Например, спекули провоцируют чтобы население и бизнес меняли валюту на гривну. Это разве плохо?
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