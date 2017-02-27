Полистал программу правительства, трэшевый комикс, школьное сочинение на тему как хорошо мы будем жить через какое то время, без обьяснения каким образом это сделать.
Как сказал профессор Преображенский - Пропал дом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Полистал программу правительства, трэшевый комикс, школьное сочинение на тему как хорошо мы будем жить через какое то время, без обьяснения каким образом это сделать.
Как сказал профессор Преображенский - Пропал дом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда следуещее размещение облигаций ?
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:24
Завтра на 3 млрд.
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:27
yama
Завтра, но не так сильно повлияет на курс
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Проценты по ОВГЗ ежеквартнально выплачиваются?
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