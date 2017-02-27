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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2277227822792280

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 235
Не нижче 24.50
46%
108
24.25 - 24.49
8%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
6%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
13
Нижче 23.00
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Полистал программу правительства, трэшевый комикс, школьное сочинение на тему как хорошо мы будем жить через какое то время, без обьяснения каким образом это сделать.

Как сказал профессор Преображенский - Пропал дом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда следуещее размещение облигаций ?
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:24

  yama написав:Когда следуещее размещение облигаций ?


Завтра на 3 млрд.
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:27

yama
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https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

Завтра, но не так сильно повлияет на курс
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Проценты по ОВГЗ ежеквартнально выплачиваются?
Zebra
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