Полистал программу правительства, трэшевый комикс, школьное сочинение на тему как хорошо мы будем жить через какое то время, без обьяснения каким образом это сделать.
Как сказал профессор Преображенский - Пропал дом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Полистал программу правительства, трэшевый комикс, школьное сочинение на тему как хорошо мы будем жить через какое то время, без обьяснения каким образом это сделать.
Как сказал профессор Преображенский - Пропал дом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда следуещее размещение облигаций ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:24
Завтра на 3 млрд.
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:27
yama
Завтра, но не так сильно повлияет на курс
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Проценты по ОВГЗ ежеквартнально выплачиваются?
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра 24.7 на мб увидим *всплакал за оленей
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:09
Ваяли, мабуть, "дєвочкі і мальчікі" з начебто англо-саксонською освітою. Багато слів ні про що. Почалися такі дива (диво-програми) в держуправлінні з часів потужного та унікального бджоляра. При овочі продовжилося також.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:30
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:31
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра размещение интересное будет, если перестанут покупать то всё...
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