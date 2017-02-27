Додано: Пон 30 вер, 2019 21:14

Полистал программу правительства, трэшевый комикс, школьное сочинение на тему как хорошо мы будем жить через какое то время, без обьяснения каким образом это сделать.



Как сказал профессор Преображенский - Пропал дом.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.