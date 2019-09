Додано: Пон 30 вер, 2019 22:09

freeze написав: Полистал программу правительства, трэшевый комикс, школьное сочинение на тему как хорошо мы будем жить через какое то время, без обьяснения каким образом это сделать. Полистал программу правительства, трэшевый комикс, школьное сочинение на тему как хорошо мы будем жить через какое то время, без обьяснения каким образом это сделать.

Ваяли, мабуть, "дєвочкі і мальчікі" з начебто англо-саксонською освітою. Багато слів ні про що. Почалися такі дива (диво-програми) в держуправлінні з часів потужного та унікального бджоляра. При овочі продовжилося також. Ваяли, мабуть, "дєвочкі і мальчікі" з начебто англо-саксонською освітою. Багато слів ні про що. Почалися такі дива (диво-програми) в держуправлінні з часів потужного та унікального бджоляра. При овочі продовжилося також.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell