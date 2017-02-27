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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2278227922802281

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 238
Не нижче 24.50
46%
110
24.25 - 24.49
8%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
6%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:31

  KOKS написав:завтра 24.7 на мб увидим.
ой не факт! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра размещение интересное будет, если перестанут покупать то всё...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дожились.......
Украина обновила 9-летний рекорд по импорту овощей
https://latifundist.com/novosti/46475-u ... -ovoshchej
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:59

  Vitalych-new написав:Дожились.......
Украина обновила 9-летний рекорд по импорту овощей
https://latifundist.com/novosti/46475-u ... -ovoshchej

И что? Страна продает дороже в Европу, покупает дешевле во всяких казахстанах
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:13

  lejko_vit написав:
  Vitalych-new написав:Дожились.......
Украина обновила 9-летний рекорд по импорту овощей
https://latifundist.com/novosti/46475-u ... -ovoshchej

И что? Страна продает дороже в Европу, покупает дешевле во всяких казахстанах


Странные европейцы, не хотят купить подешевле в казахстанах, хотят у нас подороже.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:19

  freeze написав:
  lejko_vit написав:
  Vitalych-new написав:Дожились.......
Украина обновила 9-летний рекорд по импорту овощей
https://latifundist.com/novosti/46475-u ... -ovoshchej

И что? Страна продает дороже в Европу, покупает дешевле во всяких казахстанах


Странные европейцы, не хотят купить подешевле в казахстанах, хотят у нас подороже.


ага, и при этом куча позиций обычных овощей у нас дороже, чем в Европе :evil: :evil: :evil:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:32

  Zebra написав:Проценты по ОВГЗ ежеквартнально выплачиваются?


Купон выплачивается раз в полгода.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:35

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:Проценты по ОВГЗ ежеквартнально выплачиваются?


Купон выплачивается раз в полгода.


Если ОВГЗ дисконтные ( 3,6,12 месяцев ) то ничего не выплачивается.
По купонным раз в полгода.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:36

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:
  Zebra написав:Проценты по ОВГЗ ежеквартнально выплачиваются?


Купон выплачивается раз в полгода.


Если ОВГЗ дисконтные ( 3,6,12 месяцев ) то ничего не выплачивается.
По купонным раз в полгода.


Я именно купонные и имел ввиду. Вопрос был за "проценты по ОВДП" :)
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:37

  Oleg_Sa написав:
  Alex2006 написав:
  Искатель написав:Тут неоднократно высказывались мнения, мол, "когда пойдем вверх, Нацбанк будет выходить и поливать".
Ну вот, пошли вверх. И где Нацбанк? А нет его.

Нужно дать слиться нужным людям по хорошему курсу, и я это полностью поддерживаю :) Жгите дальше, хотя бы до 25! А потом уже можно заканчивать загончик :)

Ракета взлетела уже? Коломойский ждет курс 30 в октябре.

Наверное и сам хочет слиться по хорошему курсу)) Но те басни "по 30" из разряда страшилок зебро-кабанчиков, понятно что то басни для подогрева спроса на бакс.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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