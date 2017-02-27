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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:31
KOKS написав:
завтра 24.7 на мб увидим.
ой не факт!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:57
завтра размещение интересное будет, если перестанут покупать то всё...
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:53
Дожились.......
Украина обновила 9-летний рекорд по импорту овощейhttps://latifundist.com/novosti/46475-u ... -ovoshchej
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Додано: Вів 01 жов, 2019 07:59
И что? Страна продает дороже в Европу, покупает дешевле во всяких казахстанах
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lejko_vit
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:13
lejko_vit написав:
И что? Страна продает дороже в Европу, покупает дешевле во всяких казахстанах
Странные европейцы, не хотят купить подешевле в казахстанах, хотят у нас подороже.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:19
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:32
Zebra написав:
Проценты по ОВГЗ ежеквартнально выплачиваются?
Купон выплачивается раз в полгода.
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lrs7719
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:35
lrs7719 написав: Zebra написав:
Проценты по ОВГЗ ежеквартнально выплачиваются?
Купон выплачивается раз в полгода.
Если ОВГЗ дисконтные ( 3,6,12 месяцев ) то ничего не выплачивается.
По купонным раз в полгода.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:36
zzzzzz написав: lrs7719 написав: Zebra написав:
Проценты по ОВГЗ ежеквартнально выплачиваются?
Купон выплачивается раз в полгода.
Если ОВГЗ дисконтные ( 3,6,12 месяцев ) то ничего не выплачивается.
По купонным раз в полгода.
Я именно купонные и имел ввиду. Вопрос был за "проценты по ОВДП"
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lrs7719
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