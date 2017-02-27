RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22802281228222832284>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 239
Не нижче 24.50
46%
110
24.25 - 24.49
8%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:37

  Oleg_Sa написав:
  Alex2006 написав:
  Искатель написав:Тут неоднократно высказывались мнения, мол, "когда пойдем вверх, Нацбанк будет выходить и поливать".
Ну вот, пошли вверх. И где Нацбанк? А нет его.

Нужно дать слиться нужным людям по хорошему курсу, и я это полностью поддерживаю :) Жгите дальше, хотя бы до 25! А потом уже можно заканчивать загончик :)

Ракета взлетела уже? Коломойский ждет курс 30 в октябре.

Наверное и сам хочет слиться по хорошему курсу)) Но те басни "по 30" из разряда страшилок зебро-кабанчиков, понятно что то басни для подогрева спроса на бакс.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 3986
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:59

Евра 1,0881 , пичаль
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35411
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3446 раз.
Подякували: 7483 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:02

Весело межбанк открылся 55/59 (+21 коп )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35411
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3446 раз.
Подякували: 7483 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:05

zzzzzz
Хмельницки обменки по 24.80 поставили продажу
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2054
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:06

  zzzzzz написав:Весело межбанк открылся 55/59 (+21 коп )

Удачно значит я скупился в пятницу) Подожду 25 и можно сливать :) Кабанчики, только в этот раз не подведите!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 3986
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:09

  zzzzzz написав:Евра 1,0881 , пичаль

...
Всего же, с августа по декабрь, Минфин США рассчитывает привлечь не менее $800 млрд, что сопоставимо с рекордами конца 2008 года, когда за квартал с рынка отзывалось до $500 млрд.
...

https://uazmi.net/news/post/b3qNVFIsoaLIJ745nH5PCE
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3371
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1795 раз.
Подякували: 2704 раз.
 
Профіль
2
4
12
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:12

  orest написав:
  zzzzzz написав:Евра 1,0881 , пичаль

...
Всего же, с августа по декабрь, Минфин США рассчитывает привлечь не менее $800 млрд, что сопоставимо с рекордами конца 2008 года, когда за квартал с рынка отзывалось до $500 млрд.
...

https://uazmi.net/news/post/b3qNVFIsoaLIJ745nH5PCE


Основной торговый партнер Украины - еврозона
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35411
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3446 раз.
Подякували: 7483 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:14

  orest написав:
  zzzzzz написав:Евра 1,0881 , пичаль

...
Всего же, с августа по декабрь, Минфин США рассчитывает привлечь не менее $800 млрд, что сопоставимо с рекордами конца 2008 года, когда за квартал с рынка отзывалось до $500 млрд.
...

https://uazmi.net/news/post/b3qNVFIsoaLIJ745nH5PCE


Виталий половинкин ещё 11 сентября об этом говорил.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 13.07.16
Подякував: 268 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:14

orest
Когда там очередной раунд обострения США-Китай? :) Надо бы евры на доллар конвертнуть
Mazay256
 
Повідомлень: 453
З нами з: 15.06.16
Подякував: 112 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:18

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма. Відпочив...

2019____Зараз___відсоток_Попереднє_місце
31,85000 26,550 -16,6(-12,9) EUR 3
19,38500 16,205 -16,4(-13,6) AUD 1
28,25000 24,150 -14,5(-10,4) CHF 4
35,00000 29,930 -14,5(-12,9) GBP 2
27,90000 24,400 -11,3(-9,95) USD 5
0,392500 0,3750 -4,46(-4,46) RUB 6
1125,415 1153,5 2,495(9,026) XAU 7

Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 01.10.2019 ранок, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(.

По відношенню до попереднього року додало тількі золото, хоча воно і впало відносно до попереднього місяця! Інші активи втратили.

По відношенню до попереднього місяця втратили євро (посіло перше місце, загубивши додатково ще 3,7%), австралієць (пішов на друге місце, загубивши ще 2,8%), франк (на третьому місці, загубив 4,1%), фунт (на четвертому місці, загубив 1,6%), доляр (лишився на тому ж самому пʼятому місці загубивши 1,35%), на свойому почесному останньому 7 місці залишилось і золото (хоча воно загубило більше всіх аж 6,531%). Нічого не втратив тільки рубъ, хоча він і залишився на своєму 6 місці.

А якщо подивитись на золото по відношенню до доляра, то маємо 2,495 + 11,3 = 13,795(18,976) відсотка з початку рока. Загубило в долярі 5,181%, що трошки меньше ніж золото загубіло в гривні.

Маємо десь таке:

Гривня красава, а золото в останньому місяці загубило більше всіх. :!:

ВО

PS
Попереднє - Під грушею з Нового року.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 954
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 22802281228222832284>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1581, 1582, 1583
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15825 1893916
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 23:27
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6715 1458176
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 24, 25, 26
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
253 22881
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 11:05
d44

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.