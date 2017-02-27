Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 08:37
Oleg_Sa написав: Alex2006 написав: Искатель написав:
Тут неоднократно высказывались мнения, мол, "когда пойдем вверх, Нацбанк будет выходить и поливать".
Ну вот, пошли вверх. И где Нацбанк?
А нет его
.
Нужно дать слиться нужным людям по хорошему курсу, и я это полностью поддерживаю
Жгите дальше, хотя бы до 25! А потом уже можно заканчивать загончик
Ракета взлетела уже? Коломойский ждет курс 30 в октябре.
Наверное и сам хочет слиться по хорошему курсу)) Но те басни "по 30" из разряда страшилок зебро-кабанчиков, понятно что то басни для подогрева спроса на бакс.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
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Евра 1,0881 , пичаль
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zzzzzz
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:02
Весело межбанк открылся 55/59 (+21 коп )
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zzzzzz
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:05
zzzzzz Хмельницки обменки по 24.80 поставили продажу
Oleg_Sa
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:06
zzzzzz написав:
Весело межбанк открылся 55/59 (+21 коп )
Удачно значит я скупился в пятницу) Подожду 25 и можно сливать
Кабанчики, только в этот раз не подведите!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:09
zzzzzz написав:
Евра 1,0881 , пичаль
...
Всего же, с августа по декабрь, Минфин США рассчитывает привлечь не менее $800 млрд, что сопоставимо с рекордами конца 2008 года, когда за квартал с рынка отзывалось до $500 млрд. ... https://uazmi.net/news/post/b3qNVFIsoaLIJ745nH5PCE
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:12
orest написав: zzzzzz написав:
Евра 1,0881 , пичаль
...
Всего же, с августа по декабрь, Минфин США рассчитывает привлечь не менее $800 млрд, что сопоставимо с рекордами конца 2008 года, когда за квартал с рынка отзывалось до $500 млрд. ... https://uazmi.net/news/post/b3qNVFIsoaLIJ745nH5PCE
Основной торговый партнер Украины - еврозона
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:14
orest написав: zzzzzz написав:
Евра 1,0881 , пичаль
...
Всего же, с августа по декабрь, Минфин США рассчитывает привлечь не менее $800 млрд, что сопоставимо с рекордами конца 2008 года, когда за квартал с рынка отзывалось до $500 млрд. ... https://uazmi.net/news/post/b3qNVFIsoaLIJ745nH5PCE
Виталий половинкин ещё 11 сентября об этом говорил.
lrs7719
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:14
orest
Когда там очередной раунд обострения США-Китай?
Надо бы евры на доллар конвертнуть
Mazay256
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:18
Вітаюсь совсіма. Відпочив... 2019____Зараз___відсоток_Попереднє_місце 31,85000 26,550 -16,6(-12,9) EUR 3 19,38500 16,205 -16,4(-13,6) AUD 1 28,25000 24,150 -14,5(-10,4) CHF 4 35,00000 29,930 -14,5(-12,9) GBP 2 27,90000 24,400 -11,3(-9,95) USD 5 0,392500 0,3750 -4,46(-4,46) RUB 6 1125,415 1153,5 2,495(9,026) XAU 7 Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 01.10.2019 ранок, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки . По відношенню до попереднього року додало тількі золото, хоча воно і впало відносно до попереднього місяця! Інші активи втратили. По відношенню до попереднього місяця втратили євро (посіло перше місце, загубивши додатково ще 3,7%), австралієць (пішов на друге місце, загубивши ще 2,8%), франк (на третьому місці, загубив 4,1%), фунт (на четвертому місці, загубив 1,6%), доляр (лишився на тому ж самому пʼятому місці загубивши 1,35%), на свойому почесному останньому 7 місці залишилось і золото (хоча воно загубило більше всіх аж 6,531%). Нічого не втратив тільки рубъ, хоча він і залишився на своєму 6 місці. А якщо подивитись на золото по відношенню до доляра, то маємо 2,495 + 11,3 = 13,795(18,976) відсотка з початку рока. Загубило в долярі 5,181%, що трошки меньше ніж золото загубіло в гривні. Маємо десь таке: Гривня красава, а золото в останньому місяці загубило більше всіх. ВО PS Попереднє - Під грушею з Нового року.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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