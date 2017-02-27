zzzzzz написав:Весело межбанк открылся 55/59 (+21 коп )
Удачно значит я скупился в пятницу) Подожду 25 и можно сливать Кабанчики, только в этот раз не подведите!
И я брал, как я и писал , в пятницу 4 тыс.евро по 26-30 прямо в обменках(немного добирал в суботу по 26-35 на ЧР)
Как я и писал тут на форуме еще в среду похоже на изменение тренда. Кто хотел - тот услышал.
Дело в том, что до пятницы курсы были:
-на ожиданиях цивилизованных отношений в экономике и не только - на окончании эпохи ура-патриотического дуболомства,твердолобости и мародерства -на спекуляциях -на перспективах рынка земли и вообще перспективах всей экономики, где в принципе реально -поле непаханное
Теперь возможно начнется долгосрочная полоса:
-на реальных делах и достижениях -на текущих макроэкономических показателях -на олигархических разборках -на навесе долгов -на поведении главных ка-ках страны - татарина и Бени.
-в конце концов на том - правильную ли корову доить будут, и в тех ли карманах денег искать будут
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 01 жов, 2019 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 01 жов, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
У IV кварталі 2019 року Національний банк має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 млн дол. США на день для нарощування міжнародних резервів. Це на 10 млн дол. США більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року. Збереження сприятливої ситуації на валютному ринку упродовж більшої частини цього року дає змогу Національному банку і надалі поповнювати міжнародні резерви, не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними економічними чинниками. Так, чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку у січні-вересні 2019 року становила понад 3,9 млрд дол. США. Водночас офіційний курс гривні за цей же період зміцнився на 12,5%.
Zebra Извините, но вы тут через день писали что это последний шанс и дорога только вверх. А как только скромно указали в стиле "ну что идем на 23((" так сразу и разворот пошел. Не в ту сторону вангуете)
Планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку збільшені до 30 млн дол. США на день.
Можливості для розширення купівлі валюти Національним банком зумовлені появою нових фундаментальних факторів, які зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку.
Насамперед йдеться про стійкий приплив коштів нерезидентів в гривневий державний борг.
Активне входження нерезидентів в український держборг – це вже не ситуативний тренд, а новий фундаментальний чинник, який визначає і визначатиме надалі ситуацію на валютному ринку
Інший новий фундаментальний фактор, який став визначальним для ситуації на валютному ринку зараз і залишиться таким в подальшому, – це рекордне зростання врожайності зернових в Україні.
Натомість помітного попиту на валюту підприємства реального сектору економіки не демонструють. У вересні навіть значні обсяги зовнішніх платежів державними підприємствами було здійснено за рахунок залучених раніше на міжнародних ринках боргових коштів.
У таких умовах, за оцінками Національного банку, збільшення обсягів валютних інтервенцій дасть змогу активніше поповнювати міжнародні резерви без порушення принципу ринкового курсоутворення гривні, за якого курс гривні має відображати ринкові реалії.