Додано: Вів 01 жов, 2019 09:57

За даними НБУ, профіцит зведеного платіжного балансу за 8 місяців становив 2,15 млрд дол (в т.ч. у серпні - 130 млн дол), тоді як за аналогічний період минулого року було 164 млн дол.



Дефіцит рахунку поточних операцій у січні-серпні зменшився на 11,9% - до 1,77 млрд дол. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 15,6% до 8,3 млрд дол (експорт зріс на 7,6% до 30,4 млрд дол, а імпорт - на 9,3% до 38,7 млрд дол).



Водночас профіцит фінансового рахунку за 8 місяців збільшився на 81,3% до 3,9 млрд дол.



Як констатує Нацбанк, у серпні від’ємне сальдо поточного рахунку залишилося майже на рівні попередніх місяців (0.5 млрд дол.) через сталий дефіцит торгівлі товарами. Високий урожай зернових підтримував зростання експорту товарів, яке тим не менш сповільнилося (до 5.6% р/р) внаслідок низки переважно тимчасових зовнішніх чинників. Імпорт стабільно зростав (8.2% р/р) передусім за рахунок продукції машинобудування.



Високий урожай ранніх зернових культур та очікування високого врожаю кукурудзи зумовили рекордні для серпня поставки зернових. Водночас їх зростання стримувалося вичерпанням перехідних запасів кукурудзи та певним скороченням попиту на ячмінь з боку Саудівської Аравії. На тлі зниження світових цін та істотного збільшення бази порівняння минулого року це зумовило сповільнення зростання експорту зернових культур. Також експорт соняшникової олії зменшився внаслідок скорочення поставок до Індії, зумовленого підвищенням конкуренції з боку інших рослинних олій. Однак це падіння було нівельоване підвищенням попиту з боку Китаю на олійні макухи через скорочення ним закупівель органічних кормів з Канади та США, а також істотним нарощуванням поставок ріпаку.



Застосування інструментів торговельного протекціонізму з боку окремих країн призвело до зменшення поставок металургійної продукції. Зокрема, відновлення дії антидемпінгових мит з боку США призвело до істотного скорочення поставок трубної продукції. Крім того, продовжували стримувати зростання експорту металургії переорієнтація американських заводів на сировину власного виробництва та заборона РФ ввезення окремих товарів з України. На тлі низхідної динаміки світових цін це зумовило падіння експорту металургійної продукції. Подальше нарощування поставок залізної руди забезпечувало істотний додатний внесок у зростання загального експорту товарів.



Імпорт товарів у серпні продовжував зростати сталими темпами переважно за рахунок закупівель продукції машинобудування. Зокрема прискорилося зростання імпорту електричного устаткування на тлі будівництва низки об`єктів альтернативної енергетики. Зміцнення обмінного курсу гривні сприяло нарощенню закупівель як нових, так і вживаних авто. Однак зростання вартісних обсягів їх імпорту дещо сповільнилося через митне оформлення більш дешевих уживаних авто, що були ввезені раніше, напередодні очікуваного набуття чинності системою штрафів за порушення митного законодавства.



Третій місяць поспіль тривало зниження імпорту енергоносіїв на тлі збереження низьких світових цін. Проте через відновлення зростання імпорту вугілля, зокрема з РФ, падіння енергетичного імпорту сповільнилося.



Подальше нарощування закупівель природного газу для закачування до підземних сховищ компенсувалося зниженням його ціни на європейському ринку. Водночас скорочення закупівель дизпалива з РФ, спричинене запровадженням спеціального мита на його трубопровідні поставки, призвело до прискорення падіння імпорту нафтопродуктів.



Високий споживчий попит забезпечував стале зростання імпорту продовольчих товарів та промислових виробів. Крім того, прискорилося зростання імпорту продукції хімічної промисловості внаслідок як подальшого збільшення закупівель добрив, так і через певне зниження імпорту фармацевтичних продуктів у серпні минулого року.



За січень – липень 2019 року найбільше в номінальному обчисленні зросли обсяги експорту до країн ЄС (на 1.2 млрд дол. США, або на 11.1%). Частка країн ЄС у загальному експорті зросла до 38.0% (у січні – серпні 2018 року становила 36.8%). Обсяги експорту до країн Азії та Африки збільшилися відповідно на 792 млн дол. США (8.9%) та на 494 млн дол. США (17.9%). Частка країн Азії в загальному експорті збільшилася до 32.0% (за відповідний період 2018 року – 31.6%), частка країн Африки зросла до 10.7% (за вісім місяців 2018 року – 9.8%). Обсяги експорту до Росії скоротилися на 288 млн дол. США (14.1%), а його частка в загальному експорті знизилася до 5.8% (з 7.3% у січні – серпні 2018 року).



За вісім місяців 2019 року найбільше в номінальному обчисленні зростали обсяги імпорту з країн Азії (на 1.7 млрд дол. США, або на 22.8%) та ЄС (на 1.6 млрд дол. США, або на 12.1%). Частка імпорту з країн Азії у загальному обсязі імпорту збільшилася з 21.4% до 24.0%, частка імпорту з ЄС – з 37.0% до 38.0%. Обсяги імпорту з Росії скоротилися на 264 млн дол. США, або на 5.2%, а його частка в загальному імпорті знизилася з 14.3% до 12.4%.