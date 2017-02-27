как вы все заепали с этими левыми цифрами на сейчас
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:36
Имхо всё банальнее...
Вчера игроки узнали что НБУ повысит лимиты по выкупу на чем и сделали загон. Посмотрим через 2 недели правильно ли поступило полосатое парнокопытное купившее "на дне" по 24,20 ...
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:38
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
24.7 не более
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зашел в банк за картой - там очередь в кассу.
Только подумал, что это надолго и пора сваливать, как кассир сказала, что продажа долларов заблокирована до 11 и очередь разошлась.
Забрал карту и без вопросов снял пачку зеленки с текущего счета.
Так что топот оленей в поисках зелени есть)
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Луцьк - 24,4/24,5 на 24,9/25,00
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:15
В Коломиї купив по 24,5 сьогодні в укргазбанку, в обмінках продажа 24,6, вчора купляв зранку ще по 24,18.
Після оприлюднення "програми уряду техноКратів" перелякані громадяни мали би ще більше розігнати курс, але на щастя, в нас мало хто знає прізвище прем'єра не тільки серед зепутатів і що робить чи не робить уряд мало на що впливає.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:16
Не проще онлайн купить, чем бегать от банка к банку. Да еще и с рогами на голове
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:20
такая картина во многих банках, зашёл кто-то просто с улицы в кассе "валюты нет", но если у вас две карты гривна/доллар вы делаете обмен и спокойно снимаете с карты валюту в кассе.
Банки настроены на сотрудничество с собственными клиентами, а не случайными покупателями валюты с улицы.
Постепенно идёт к вип-банкингу, как то несерьёзно принести миллион и ждать в очереди пока бабушки заплатят по 100-200 грн коммуналки или кто-то купит 100евро. Из-за такого ситуации я когда то ушёл с привата.
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