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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2283228422852286>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 240
Не нижче 24.50
46%
111
24.25 - 24.49
8%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  CasinoAA90 написав:24,44 идем вниз.

как вы все заепали с этими левыми цифрами на сейчас
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:36

  SILVER_UA написав:
  zzzzzz написав:Планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку збільшені до 30 млн дол. США на день.

может сегодня как раз наоборот, сливают 30, а не покупают :mrgreen:

Имхо всё банальнее...
Вчера игроки узнали что НБУ повысит лимиты по выкупу на чем и сделали загон. Посмотрим через 2 недели правильно ли поступило полосатое парнокопытное купившее "на дне" по 24,20 ... :roll:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:38

  freeze написав:Полистал программу правительства, трэшевый комикс, школьное сочинение на тему как хорошо мы будем жить через какое то время, без обьяснения каким образом это сделать.

Как сказал профессор Преображенский - Пропал дом.


У 73% поступово спадає пелена з очей ...
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.7 не более
Sergepavlik
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зашел в банк за картой - там очередь в кассу.
Только подумал, что это надолго и пора сваливать, как кассир сказала, что продажа долларов заблокирована до 11 и очередь разошлась.
Забрал карту и без вопросов снял пачку зеленки с текущего счета.

Так что топот оленей в поисках зелени есть)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:07

Vint
Хмельницкий обменки уже 24,9 поставили на продажу.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Луцьк - 24,4/24,5 на 24,9/25,00
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:15

  Oleg_Sa написав:Хмельницкий обменки уже 24,9 поставили на продажу.


В Коломиї купив по 24,5 сьогодні в укргазбанку, в обмінках продажа 24,6, вчора купляв зранку ще по 24,18.
Після оприлюднення "програми уряду техноКратів" перелякані громадяни мали би ще більше розігнати курс, але на щастя, в нас мало хто знає прізвище прем'єра не тільки серед зепутатів і що робить чи не робить уряд мало на що впливає.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:16

  Vint написав:Зашел в банк за картой - там очередь в кассу.
Только подумал, что это надолго и пора сваливать, как кассир сказала, что продажа долларов заблокирована до 11 и очередь разошлась.
Забрал карту и без вопросов снял пачку зеленки с текущего счета.

Так что топот оленей в поисках зелени есть)


Не проще онлайн купить, чем бегать от банка к банку. Да еще и с рогами на голове :mrgreen:
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:20

  Vint написав:Зашел в банк за картой - там очередь в кассу.
Только подумал, что это надолго и пора сваливать, как кассир сказала, что продажа долларов заблокирована до 11 и очередь разошлась.
Забрал карту и без вопросов снял пачку зеленки с текущего счета.

Так что топот оленей в поисках зелени есть)

такая картина во многих банках, зашёл кто-то просто с улицы в кассе "валюты нет", но если у вас две карты гривна/доллар вы делаете обмен и спокойно снимаете с карты валюту в кассе.

Банки настроены на сотрудничество с собственными клиентами, а не случайными покупателями валюты с улицы.

Постепенно идёт к вип-банкингу, как то несерьёзно принести миллион и ждать в очереди пока бабушки заплатят по 100-200 грн коммуналки или кто-то купит 100евро. Из-за такого ситуации я когда то ушёл с привата.
vitaliian
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