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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2283228422852286

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 240
Не нижче 24.50
46%
111
24.25 - 24.49
8%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Viktor написав:Не проще онлайн купить, чем бегать от банка к банку. Да еще и с рогами на голове

еще один умник, который не может понять элементарного, он же написал, что снял в кассе валюту с ощадного, которая появилась там откуда ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:Посмотрим через 2 недели правильно ли поступило полосатое парнокопытное купившее "на дне" по 24,20 .

Если через 2 недели курс еще вырастет, увидим очередное Ай да я маладеС! Если упадет ниже 24.20, то напишет успел слиЦЦа еще па 25)
Doctor
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:28

  Investor_33 написав:Имхо всё банальнее...
Вчера игроки узнали что НБУ повысит лимиты по выкупу на чем и сделали загон. Посмотрим через 2 недели правильно ли поступило полосатое парнокопытное купившее "на дне" по 24,20 ... :roll:

правильно ли я понял, что меньше 30 (ранее 20) нбу выкупить не может ? если вышел с покупкой, то это минимальная для него сумма ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:29

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.10.2019................2454,7902
Доллар укрепился на 35 копеек.
Торги сегодня стартовали без раскачки на 21 копейку выше вчерашнего закрытия. Вкупе с вчерашним ростом это не дало регулятору возможности отсечь рост на более низких цифрах. Есть подозрение, что он вмешался в самом начале, сбив ажиотаж. Котировки после открытия стали плавно снижаться. Снижение продолжалось почти до 12. Теперь снова наметился рост, когда до рынка добрались клиентские заявки.
НБУ вчера интервенций не проводил. Результаты четверга, как и предполагалось, обусловлены попаданием в соответствующую графу возврата старого рефинанса в размере 654 млн.грн. Т.о. поступления от интервенций в четверг составили 482 млн.грн., т.е. чуть больше $20 млн.
Ликвидность очень незначительно выросла. Сокращения суточных сертификатов совместно с инкассацией чуть перевесили аппетиты казначейства.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
27.09.2019
Усього, млн дол. США 334.0
Не очень много, но больше, чем в четверг.

  SILVER_UA написав:правильно ли я понял, что меньше 30 (ранее 20) нбу выкупить не может ? если вышел с покупкой, то это минимальная для него сумма ?

Нет. Это всего лишь ориентировочная цифра. НБУ не выкупает больше, если нет катастрофического укрепления. Эти планы позволяют выкупать вне концепции сглаживания резких колебаний.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:34

  Doctor написав:
  Investor_33 написав:Посмотрим через 2 недели правильно ли поступило полосатое парнокопытное купившее "на дне" по 24,20 .

Если через 2 недели курс еще вырастет, увидим очередное Ай да я маладеС! Если упадет ниже 24.20, то напишет успел слиЦЦа еще па 25)

А хіба він не здавав по такому курсу)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:35

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
23.09.2019 793,81 24,3272 -0,1054 26,2682 -0,0147
24.09.2019 637,63 24,2095 -0,1177 26,2559 -0,0124
25.09.2019 1179,2 24,1202 -0,0893 26,2324 -0,0235
26.09.2019 448,72 24,1870 0,06680 26,2239 -0,0085
27.09.2019 559,79 24,0828 -0,1041 26,2128 -0,0111

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,069962. Курс падав. Впало чуттєво, в середньому по 6.9962 копійки за добу.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,014029. СерРічна падала на тижні в середньому по 1.4029 копійки за добу.

Повні оберти МБ за тиждень - 3619,1349 млн. долярів. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 723,83 млн. великі і вони більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу 591,82 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Цікавинка - з понеділка по середу дуже великі оберти. Це під останні пʼятирічні ОВДП, нерези валюту зливали.

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,212807. Вона на 6,78 відсотка ВИЩА за поточний МБ - 24,547902.

Доляр вцілому дорожчий на 1,66 гривні від поточного його курсу. Купувати доляр доцільно. :!:

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Валютні ОВДП та пʼятирічки більше не продаватимуть до кінця року! Оберти на міжбанку впали. Валюти чуттєво поменшало. Курс підріс. Та гривня, ще таки, дуже дорога. Її продавати зараз має сенс!

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:35

камнем в бок

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:36

  CasinoAA90 написав:24,44 идем вниз.


Далеко ушёл бомж??? :lol: :lol: :lol:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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