Додано: Вів 01 жов, 2019 11:43

У сезоні 2018-2019 років імпорт овочів в Україну істотно перевищив попередній рекорд, який тримався дев'ять років – з сезону 2009-2010 років.



Про це повідомляють аналітики EastFruit.



Як наголошується, в сезоні 2009-2010 років імпорт овочів в країну за сезон вперше перевищив 200 тисяч тонн і становив 208,5 тисяч тонн.



З тих пір, обсяг імпорту овочів навіть не наближався до позначки в 200 тисяч тонн, але в минулому сезоні він перевищив попередній рекорд відразу на 27% і досяг 264,1 тисяч тонн.



Також наголошується, що в 2018-2019 роках обсяги імпорту перевершили показник попереднього сезону в натуральному вираженні більш ніж в два рази. За останні ж два сезони обсяги імпорту зросли більш ніж в три рази.



"У вартісному вимірі темпи зростання були трохи нижче, за рахунок збільшення питомої ваги традиційних недорогих овочів і картоплі в структурі імпорту. Всього за сезон іноземні постачальники овочів і картоплі заробили в Україні 155 млн доларів", - відзначають аналітики.



При цьому, якщо говорити про імпорт в вартісному вимірі, то витрати на імпорт овочів в Україну в сезоні 2018-2019 років були нижчими, ніж 2012/13 і 2013/14 роках.



Головними позиціями імпорту овочів в Україну в вартісному вимірі були томати, цибулю, перець і огірки.



За обсягом ж імпорту лідерство вперше в історії захопила цибуля ріпчаста, якої було ввезено за минулий сезон цілих 87 тисяч тонн - в 26 разів більше, ніж у попередньому сезоні.



Також було імпортовано 66 тисяч тонн томатів, 18,3 тисяч тонн товарної картоплі, 14,7 тисяч тонн огірків, 11,8 тисяч тонн перцю, 9,5 тисячі тонн капусти і 7,5 тисячі тонн моркви. Фактично Україна наростила імпорт майже всіх без винятку позицій овочів і картоплі, включаючи салатні культури і зелень.



Прогнози на врожай овочів в сезоні 2019-2020 років були оптимістичними, проте вже в серпні, під час збирання нового врожаю, Україна почала активно імпортувати картоплю, чого раніше ніколи не було.



"О чікується, що у вересні буде перевищено черговий рекорд імпорту картоплі, так як ціни на нього зростають, незважаючи на очікуване збільшення загального обс ягу виробництва картоплі та хороше просування його збирання", - відзначають аналітики.