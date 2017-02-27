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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:14
Ну что, гривнепатриоты, как оно там у вас? Памперсами уже запаслись? В моменте "вонючая зеленая бумажка" по 24.70/24.90 котируется. И её, что показательно, нет почти в обменниках. Сразу выметают с руками, если вдруг появляется! За 2 дня рост на 70-75 копеек против дня "Ч" 25 сентября. Выходные я не считаю, там спред бешеный.А ведь я вас тогда предупреждал, что банкет подходит к концу. Умные услышали. Ну а не очень умные локотки уже кусают! То ли еще будет...
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:16
прикольно буде це читати коли почнемо копати нове дно
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:18
торговое сальдо январь-август -$8,3 ярдов
и это без учета сентябрьской распродажи
то-есть по итогам года будет -13 арбузов
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ето ли отскок падения долара перед дальнейшим падением
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:24
это каким нужно быть упоротым чтоб верить в фантики
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:32
Ну не знаю не знаю, межбанк пока откатывается...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:38
К сожалению такой описанный Вами треш всё ещё в Ощаде. Я прозрел, когда оформлял депо в зелени, и стоял в очереди с бабушками-дедушками платившими за свет и отопление. Колхозный совок.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:47
Ага, начинай! Лопату дать? Есть экономика, и есть законы экономики. И их никакими хотелками и криками "ура" не перебьешь! Если вдруг еще дадут один заброс к 24, то закуплюсь на всю оставшуюся к тому моменту гривну. А вам удачи, гривнепатриоты! Учите макроэкономику и основы функционирования финансовой системы.
Но народ при таких показателях упорно верит в 22, 20, и даже 15 гривен за доллар. Блажен, кто верует...
В какое место он откатывается? Как был 24.50, так и есть.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 01 жов, 2019 12:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Против грн играет самый главный фактор - это история и жизнь, в которой гривна всегда просидала или постепенно по немногу, или резко и много.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А що ви хочете - величезна кількість пенсіонерів . Вони переважно взагалі Інтернетом не користуються , не кажучи про інтернет-банкінг . Он Пенсійний фонд зробив якийсь додаток для смартфонів - думаєте багато пенсіонерів його загрузили ? Ага ... Молодь - на майбутнє ...
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