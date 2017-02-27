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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22852286228722882289>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 241
Не нижче 24.50
46%
112
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:14

Ну что, гривнепатриоты, как оно там у вас? Памперсами уже запаслись? В моменте "вонючая зеленая бумажка" по 24.70/24.90 котируется. И её, что показательно, нет почти в обменниках. Сразу выметают с руками, если вдруг появляется! За 2 дня рост на 70-75 копеек против дня "Ч" 25 сентября. Выходные я не считаю, там спред бешеный.А ведь я вас тогда предупреждал, что банкет подходит к концу. Умные услышали. Ну а не очень умные локотки уже кусают! То ли еще будет...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:16

  yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, как оно там у вас? Памперсами уже запаслись? В моменте "вонючая зеленая бумажка" по 24.70/24.90 котируется. И её, что показательно, нет почти в обменниках. Сразу выметают с руками, если вдруг появляется! За 2 дня рост на 70-75 копеек против дня "Ч" 25 сентября. Выходные я не считаю, там спред бешеный.А ведь я вас тогда предупреждал, что банкет подходит к концу. Умные услышали. Ну а не очень умные локотки уже кусают! То ли еще будет...


прикольно буде це читати коли почнемо копати нове дно
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:18

торговое сальдо январь-август -$8,3 ярдов

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033407

и это без учета сентябрьской распродажи

то-есть по итогам года будет -13 арбузов :!:
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ето ли отскок падения долара перед дальнейшим падением
funtic
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:24

  vovakwasov написав:
  yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, как оно там у вас? Памперсами уже запаслись? В моменте "вонючая зеленая бумажка" по 24.70/24.90 котируется. И её, что показательно, нет почти в обменниках. Сразу выметают с руками, если вдруг появляется! За 2 дня рост на 70-75 копеек против дня "Ч" 25 сентября. Выходные я не считаю, там спред бешеный.А ведь я вас тогда предупреждал, что банкет подходит к концу. Умные услышали. Ну а не очень умные локотки уже кусают! То ли еще будет...


прикольно буде це читати коли почнемо копати нове дно


это каким нужно быть упоротым чтоб верить в фантики :lol:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:32

  yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, как оно там у вас? Памперсами уже запаслись? В моменте "вонючая зеленая бумажка" по 24.70/24.90 котируется. И её, что показательно, нет почти в обменниках. Сразу выметают с руками, если вдруг появляется! За 2 дня рост на 70-75 копеек против дня "Ч" 25 сентября. Выходные я не считаю, там спред бешеный.А ведь я вас тогда предупреждал, что банкет подходит к концу. Умные услышали. Ну а не очень умные локотки уже кусают! То ли еще будет...
Ну не знаю не знаю, межбанк пока откатывается...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:38

  vitaliian написав:
  Vint написав:Постепенно идёт к вип-банкингу, как то несерьёзно принести миллион и ждать в очереди пока бабушки заплатят по 100-200 грн коммуналки или кто-то купит 100евро. Из-за такого ситуации я когда то ушёл с привата.


К сожалению такой описанный Вами треш всё ещё в Ощаде. Я прозрел, когда оформлял депо в зелени, и стоял в очереди с бабушками-дедушками платившими за свет и отопление. Колхозный совок.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:47

  vovakwasov написав:прикольно буде це читати коли почнемо копати нове дно

Ага, начинай! Лопату дать? :mrgreen: Есть экономика, и есть законы экономики. И их никакими хотелками и криками "ура" не перебьешь! Если вдруг еще дадут один заброс к 24, то закуплюсь на всю оставшуюся к тому моменту гривну. А вам удачи, гривнепатриоты! Учите макроэкономику и основы функционирования финансовой системы.

  Moneta написав:торговое сальдо январь-август -$8,3 ярдов

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033407

и это без учета сентябрьской распродажи

то-есть по итогам года будет -13 арбузов :!:

Но народ при таких показателях упорно верит в 22, 20, и даже 15 гривен за доллар. :mrgreen: Блажен, кто верует...

  asti написав:Ну не знаю не знаю, межбанк пока откатывается...

В какое место он откатывается? Как был 24.50, так и есть.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 01 жов, 2019 12:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Против грн играет самый главный фактор - это история и жизнь, в которой гривна всегда просидала или постепенно по немногу, или резко и много.
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що ви хочете - величезна кількість пенсіонерів . Вони переважно взагалі Інтернетом не користуються , не кажучи про інтернет-банкінг . Он Пенсійний фонд зробив якийсь додаток для смартфонів - думаєте багато пенсіонерів його загрузили ? Ага ... Молодь - на майбутнє ...
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