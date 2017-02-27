yuri_m написав:В моменте "вонючая зеленая бумажка" по 24.70/24.90 котируется. И её, что показательно, нет почти в обменниках.
То беріть в онлайні по 24.6, якщо такий дефіцит в обмінках))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То беріть в онлайні по 24.6, якщо такий дефіцит в обмінках))
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:55
посмотрел табл. "приватни перекази ".. там только по второй квартал.. нуу, выше цифры: 18=2,714, 19=2,846 млрд долл..
Да и статья была по стате приватбанка - там тоже рост отмечался на десятки проц.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:57
всё по плану, правда на месяц курс задержался.
но,всё станет на свои места. сейчас к обменникам потянется народ у кого зарпл. в первых числах и уже к концу мес. увидим курс ближе к 26.
н.год встретим как и положено по 28.)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:59
В "Ощадбанку" (в обласних управліннях принаймні) є VIP кабінети. З кавою та шоколадними цукерками від Mastercard. Чув про таке...
Востаннє редагувалось centurionus в Вів 01 жов, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:59
в очереди за "миллионером" думаете стоять лучше?
сначала касса полчаса считала "миллион",
потом еще полчаса касса его финмониторила
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:00
https://news.finance.ua/ru/news/-/45728 ... vala-rynok
Там другая картинка. Все пи** (с) когда шухер назревает.
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:03
Не про то речь шла. Еще на прошлой неделе было полно наличного доллара и его никто не брал даже по 24.15. А сейчас второй день подряд выгребают всё до цента. И он-лайн тоже не вариант. Вчера был по 24.20, а сегодня уже 24.60. Налицо тенденция начавшегося ажиотажа. И его качают с межбанка! Сначала искусственно зажали курс к 24, а теперь точно так же погонят обратно к 26-27. Похоже НБУ стал самым главным спекулянтом страны!
Обратите внимание, кому и какие ОВГЗ погашали на прошлой неделе. Видимо это выходили те самые "ах какие люди", которые и начинали всю эту пирамиду в мае-июне. Слили баксы на пике, вошли в ОВГЗ, получили по ним бешеные проценты, слили ОВГЗ, зашли в доллар по 24. Профит!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 01 жов, 2019 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Він таким завжди був, і навіть повинен бути, по закону.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:07
Полностью согласен с Вами - это не уважение ни к "миллионеру", ни к народу который платит в окошко. Уважающий себя банк перенаправляет поток крупных клиентов и бытовых платильщиков в разные окошки и не создаёт проблем не одним не другим. А колхоз (ощад) есть колхоз - и так сойдёт.
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