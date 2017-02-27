Додано: Вів 01 жов, 2019 13:03

stryzhko написав: То беріть в онлайні по 24.6, якщо такий дефіцит в обмінках)) То беріть в онлайні по 24.6, якщо такий дефіцит в обмінках))

Не про то речь шла. Еще на прошлой неделе было полно наличного доллара и его никто не брал даже по 24.15. А сейчас второй день подряд выгребают всё до цента. И он-лайн тоже не вариант. Вчера был по 24.20, а сегодня уже 24.60. Налицо тенденция начавшегося ажиотажа. И его качают с межбанка! Сначала искусственно зажали курс к 24, а теперь точно так же погонят обратно к 26-27. Похоже НБУ стал самым главным спекулянтом страны!Обратите внимание, кому и какие ОВГЗ погашали на прошлой неделе. Видимо это выходили те самые "ах какие люди", которые и начинали всю эту пирамиду в мае-июне. Слили баксы на пике, вошли в ОВГЗ, получили по ним бешеные проценты, слили ОВГЗ, зашли в доллар по 24. Профит!