Додано: Вів 01 жов, 2019 12:59

pirat-d написав: vitaliian написав: Vint написав: Постепенно идёт к вип-банкингу, как то несерьёзно принести миллион и ждать в очереди пока бабушки заплатят по 100-200 грн коммуналки или кто-то купит 100евро. Из-за такого ситуации я когда то ушёл с привата. Постепенно идёт к вип-банкингу, как то несерьёзно принести миллион и ждать в очереди пока бабушки заплатят по 100-200 грн коммуналки или кто-то купит 100евро. Из-за такого ситуации я когда то ушёл с привата.



К сожалению такой описанный Вами треш всё ещё в Ощаде. Я прозрел, когда оформлял депо в зелени, и стоял в очереди с бабушками-дедушками платившими за свет и отопление. Колхозный совок. К сожалению такой описанный Вами треш всё ещё в Ощаде. Я прозрел, когда оформлял депо в зелени, и стоял в очереди с бабушками-дедушками платившими за свет и отопление. Колхозный совок.

В "Ощадбанку" (в обласних управліннях принаймні) є VIP кабінети. З кавою та шоколадними цукерками від Mastercard. Чув про таке... В "Ощадбанку" (в обласних управліннях принаймні) є VIP кабінети. З кавою та шоколадними цукерками від Mastercard. Чув про таке...

Востаннє редагувалось centurionus в Вів 01 жов, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell