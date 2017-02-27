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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2286228722882289>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 241
Не нижче 24.50
46%
112
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yuri_m написав:В моменте "вонючая зеленая бумажка" по 24.70/24.90 котируется. И её, что показательно, нет почти в обменниках.

То беріть в онлайні по 24.6, якщо такий дефіцит в обмінках))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:55

  lrs7719 написав:https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
Вышли августовские данные по платёжному балансу. Всё как и ожидалось: торговый баланс активно ухудшается, надходження от заробитчан тоже снижаются год к году, держимся на нерезах. Темпы их привлечения должны возрастать. Не то что отток, а даже просто остановка - это беда. По текущей ситуации , без нерезов платёжный баланс был бы -1,5 млдр и вместо роста ЗВР было б снижение до 17 млрд. Вопрос МВФ - это самый главный вопрос на сегодня.

посмотрел табл. "приватни перекази ".. там только по второй квартал.. нуу, выше цифры: 18=2,714, 19=2,846 млрд долл..
Да и статья была по стате приватбанка - там тоже рост отмечался на десятки проц.
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:57

всё по плану, правда на месяц курс задержался.
но,всё станет на свои места. сейчас к обменникам потянется народ у кого зарпл. в первых числах и уже к концу мес. увидим курс ближе к 26.
н.год встретим как и положено по 28.))) :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:58

Где рост?!
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Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:59

  pirat-d написав:
  vitaliian написав:
  Vint написав:Постепенно идёт к вип-банкингу, как то несерьёзно принести миллион и ждать в очереди пока бабушки заплатят по 100-200 грн коммуналки или кто-то купит 100евро. Из-за такого ситуации я когда то ушёл с привата.


К сожалению такой описанный Вами треш всё ещё в Ощаде. Я прозрел, когда оформлял депо в зелени, и стоял в очереди с бабушками-дедушками платившими за свет и отопление. Колхозный совок.

В "Ощадбанку" (в обласних управліннях принаймні) є VIP кабінети. З кавою та шоколадними цукерками від Mastercard. Чув про таке...
Востаннє редагувалось centurionus в Вів 01 жов, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:59

  pirat-d написав:
  vitaliian написав:
  Vint написав:Постепенно идёт к вип-банкингу, как то несерьёзно принести миллион и ждать в очереди пока бабушки заплатят по 100-200 грн коммуналки или кто-то купит 100евро. Из-за такого ситуации я когда то ушёл с привата.


К сожалению такой описанный Вами треш всё ещё в Ощаде. Я прозрел, когда оформлял депо в зелени, и стоял в очереди с бабушками-дедушками платившими за свет и отопление. Колхозный совок.


в очереди за "миллионером" думаете стоять лучше?
сначала касса полчаса считала "миллион",
потом еще полчаса касса его финмониторила
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:00

  asti написав:Где рост?!
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https://news.finance.ua/ru/news/-/45728 ... vala-rynok

Там другая картинка. Все пи** (с) когда шухер назревает.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:03

  stryzhko написав:То беріть в онлайні по 24.6, якщо такий дефіцит в обмінках))

Не про то речь шла. Еще на прошлой неделе было полно наличного доллара и его никто не брал даже по 24.15. А сейчас второй день подряд выгребают всё до цента. И он-лайн тоже не вариант. Вчера был по 24.20, а сегодня уже 24.60. Налицо тенденция начавшегося ажиотажа. И его качают с межбанка! Сначала искусственно зажали курс к 24, а теперь точно так же погонят обратно к 26-27. Похоже НБУ стал самым главным спекулянтом страны!

Обратите внимание, кому и какие ОВГЗ погашали на прошлой неделе. Видимо это выходили те самые "ах какие люди", которые и начинали всю эту пирамиду в мае-июне. Слили баксы на пике, вошли в ОВГЗ, получили по ним бешеные проценты, слили ОВГЗ, зашли в доллар по 24. Профит!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 01 жов, 2019 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Похоже НБУ стал самым главным спекулянтом страны!

Він таким завжди був, і навіть повинен бути, по закону.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:07

  J написав:
  vitaliian написав:
  Vint написав:
К сожалению такой описанный Вами треш всё ещё в Ощаде. Я прозрел, когда оформлял депо в зелени, и стоял в очереди с бабушками-дедушками платившими за свет и отопление. Колхозный совок.


в очереди за "миллионером" думаете стоять лучше?
сначала касса полчаса считала "миллион",
потом еще полчаса касса его финмониторила


Полностью согласен с Вами - это не уважение ни к "миллионеру", ни к народу который платит в окошко. Уважающий себя банк перенаправляет поток крупных клиентов и бытовых платильщиков в разные окошки и не создаёт проблем не одним не другим. А колхоз (ощад) есть колхоз - и так сойдёт.
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