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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22872288228922902291>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 241
Не нижче 24.50
46%
112
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хмельницкий обменки уже 25.10 светят на продажу
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:19

  malchinko_vitaliy написав:Против грн играет самый главный фактор - это история и жизнь, в которой гривна всегда просидала или постепенно по немногу, или резко и много.


Против гривни играет слабая экономика. Всё остальное производные.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:19

  buratinyo написав:
  asti написав:Где рост?!
...

https://news.finance.ua/ru/news/-/45728 ... vala-rynok

Там другая картинка. Все пи** (с) когда шухер назревает.

Там вчерашний график.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Негативное сальдо ещё на 15% увеличилось.Это на фоне такого большого экспорта аграриев, рекордных цен на руду и увеличения обьёма её экспорта. Высокий рост зп в этом году при отсутствии роста производительности труда тянет импорт вверх. А если ухудшиться расклад на сырьевых рынках или нефть будет расти в цене, сальдо будет ниже плинтуса.По транзиту газа тоже большие вопросы. Так вот загадка, почему нерезы так поверили в гривну?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:49

  Oleg_Sa написав:Хмельницкий обменки уже 25.10 светят на продажу

В нас з 24,90 поміняли на 25,00 але прийом без змін 24,60
Розвод чую обвалимось на вікнах...
twin
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:52

  lrs7719 написав:
  malchinko_vitaliy написав:Против грн играет самый главный фактор - это история и жизнь, в которой гривна всегда просидала или постепенно по немногу, или резко и много.


Против гривни играет слабая экономика. Всё остальное производные.


Это понятно. Только разве когда было то как то по иному?
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:53

asti Откатывается,к 25. :D
vittore64501
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:56

  vittore64501 написав:asti Откатывается,к 25. :D

"куда наживаться? отбить бы свое" :mrgreen:
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kwon ,,Свое,,-па 30? :mrgreen:
vittore64501
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:06

  J написав:в очереди за "миллионером" думаете стоять лучше?
сначала касса полчаса считала "миллион",
потом еще полчаса касса его финмониторила

миллионеров надо регистрировать на определенное время, где вас будет ждать в отдельном кабинете кассир, а очередь даже не узнает о вашем существовании. Не многие банки в столице могут себе такой сервис позволить.
vitaliian
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