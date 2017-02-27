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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:15
Хмельницкий обменки уже 25.10 светят на продажу
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Oleg_Sa
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:19
malchinko_vitaliy написав:
Против грн играет самый главный фактор - это история и жизнь, в которой гривна всегда просидала или постепенно по немногу, или резко и много.
Против гривни играет слабая экономика. Всё остальное производные.
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lrs7719
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:19
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:36
Негативное сальдо ещё на 15% увеличилось.Это на фоне такого большого экспорта аграриев, рекордных цен на руду и увеличения обьёма её экспорта. Высокий рост зп в этом году при отсутствии роста производительности труда тянет импорт вверх. А если ухудшиться расклад на сырьевых рынках или нефть будет расти в цене, сальдо будет ниже плинтуса.По транзиту газа тоже большие вопросы. Так вот загадка, почему нерезы так поверили в гривну?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:49
Oleg_Sa написав:
Хмельницкий обменки уже 25.10 светят на продажу
В нас з 24,90 поміняли на 25,00 але прийом без змін 24,60
Розвод чую обвалимось на вікнах...
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:52
lrs7719 написав: malchinko_vitaliy написав:
Против грн играет самый главный фактор - это история и жизнь, в которой гривна всегда просидала или постепенно по немногу, или резко и много.
Против гривни играет слабая экономика. Всё остальное производные.
Это понятно. Только разве когда было то как то по иному?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:06
J написав:
в очереди за "миллионером" думаете стоять лучше?
сначала касса полчаса считала "миллион",
потом еще полчаса касса его финмониторила
миллионеров надо регистрировать на определенное время, где вас будет ждать в отдельном кабинете кассир, а очередь даже не узнает о вашем существовании. Не многие банки в столице могут себе такой сервис позволить.
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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