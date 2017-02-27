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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2288228922902291>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 241
Не нижче 24.50
46%
112
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pirat-d написав:Полностью согласен с Вами - это не уважение ни к "миллионеру", ни к народу который платит в окошко. Уважающий себя банк перенаправляет поток крупных клиентов и бытовых платильщиков в разные окошки и не создаёт проблем не одним не другим. А колхоз (ощад) есть колхоз - и так сойдёт.


Я в райцентрі донедавна мав непоганий стовбець в ощаді, то для прийому-видачі крупних сум (від 50 тис) була ізольована кабінка біля каси, хоча не в кожному відділенні таке є.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:18

Резво так ракета взлетела, Хмельницкий обменки по 25.2 светят
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:22

  Oleg_Sa написав:Резво так ракета взлетела, Хмельницкий обменки по 25.2 светят


Думай_те :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:30

  Igor3777 написав:
  Oleg_Sa написав:Резво так ракета взлетела, Хмельницкий обменки по 25.2 светят

Думай_те :mrgreen:


Свеверодонцек вчера - 24,30 / 24,50, сегодня - 24,80 / 25,20

Зашортил гривну, и открыл доллардепо по 24.60 в укргазе :)
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sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:32

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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:34

  Oleg_Sa написав:Резво так ракета взлетела, Хмельницкий обменки по 25.2 светят

60коп відрив, розвод)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:37

  SILVER_UA написав:правильно ли я понял, что меньше 30 (ранее 20) нбу выкупить не может ? если вышел с покупкой, то это минимальная для него сумма ?


Если вышел с покупкой, значит, готов купить столько. И все, кто готов продавать по предложенному курсу, могут мгновенно сбрасывать ему любые суммы в пределах этой цифры.

т.е. выйдя с покупкой 30кк, он может реально выкупить от 0 до 30кк баков.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:38

  Клаус написав:
  lrs7719 написав:https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
Вышли августовские данные по платёжному балансу. Всё как и ожидалось: торговый баланс активно ухудшается, надходження от заробитчан тоже снижаются год к году, держимся на нерезах. Темпы их привлечения должны возрастать. Не то что отток, а даже просто остановка - это беда. По текущей ситуации , без нерезов платёжный баланс был бы -1,5 млдр и вместо роста ЗВР было б снижение до 17 млрд. Вопрос МВФ - это самый главный вопрос на сегодня.

посмотрел табл. "приватни перекази ".. там только по второй квартал.. нуу, выше цифры: 18=2,714, 19=2,846 млрд долл..
Да и статья была по стате приватбанка - там тоже рост отмечался на десятки проц.


RLS7719 из числа ватных брехунцов-пропагандонов, они здесь строчат по одним и тем же методичкам - слово в слово. Реальность немного другая :



За год заробитчане переведут в Украину 12,2 миллиарда долларов — прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшие увеличение объема денежных переводов в страну от трудовых мигрантов: если 2018 году их сумма оценена в 11,6 миллиарда долларов, то за 2019 год ожидается получить 12,2 миллиарда долларов.

Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

"Денежные переводы - все более весомый источник валютных поступлений в Украину. По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП", – отметил он.

Согласно предварительным данным НБУ, обнародованным в конце января в Платежном балансе, в минувшем году чистые поступления в Украину по статье оплата труда составили 11,33 млрд долларов, что на 24,3% превышает показатель 2017 года.

Четвертый год подряд растут денежные переводы из Польши - от 1,4 млрд долларов до 3,6 млрд долларов, тогда как из России они сократились за последние годы с 1,7 млрд долларов до 1,1 млрд долларов.

Увеличились поступления из США – с 0,5 млрд долларов до 0,8 млрд долларов и Чешской Республики – от 0,3 млрд долларов до 0,8 млрд долларов. Идет рост денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра, Израиля и др. стран, отметил Данилишин.



2017 - 9,3
2018 - 11,3
2019 - .. 12,2
и это называется "снижение" по версии lrs7719

И это только официальные данные , без "карманов" и "чемоданов". Свыше десятка миллиарда долларов ежегодно перечисляемых в Украину заробитчанами против до 4 млрд ОВГЗ нерезов фактически аккумулированных за все время. При чем поступления от заробитчан растут год от года на несколько млрд, или как приведены данные рост до 24,3% за год, в противовес вранью троллей местных.

Особо впечатляет :
"Денежные переводы - все более весомый источник валютных поступлений в Украину. По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП", – отметил он.


Не говоря уже о рекордных урожаях на зерновые в этом году. Только в прошлом году украина продала зерновых на 7,3 млрд, в этом ожидают больше, но "все держится на нерезах" у горе - "аналитиков".

В общем не выбрасывайте свои памперсы, баксодержатели, мамкины нострадамусы, срочно требуйте медали - скоро ваша ракета начнет падение, так и не достигнув стратосферы.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:38

twin
мб не успевает за налом ,даже 24.6 не перешагнули. Может на днях догонит.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:39

  twin написав:
  Oleg_Sa написав:Резво так ракета взлетела, Хмельницкий обменки по 25.2 светят

60коп відрив, розвод)


Завтра побачите 25 у банках..
sergey_sryvkin
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