Додано: Вів 01 жов, 2019 14:38

Клаус написав: lrs7719 написав: https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1

Вышли августовские данные по платёжному балансу. Всё как и ожидалось: торговый баланс активно ухудшается, н адходження от заробитчан тоже снижаются год к году , держимся на нерезах. Темпы их привлечения должны возрастать. Не то что отток, а даже просто остановка - это беда. По текущей ситуации , без нерезов платёжный баланс был бы -1,5 млдр и вместо роста ЗВР было б снижение до 17 млрд. Вопрос МВФ - это самый главный вопрос на сегодня. https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1Вышли августовские данные по платёжному балансу. Всё как и ожидалось: торговый баланс активно ухудшается,Темпы их привлечения должны возрастать. Не то что отток, а даже просто остановка - это беда. По текущей ситуации , без нерезов платёжный баланс был бы -1,5 млдр и вместо роста ЗВР было б снижение до 17 млрд. Вопрос МВФ - это самый главный вопрос на сегодня.

посмотрел табл. "приватни перекази ".. там только по второй квартал.. нуу, выше цифры: 18=2,714, 19=2,846 млрд долл..

Да и статья была по стате приватбанка - там тоже рост отмечался на десятки проц. посмотрел табл. "приватни перекази ".. там только по второй квартал.. нуу, выше цифры: 18=2,714, 19=2,846 млрд долл..Да и статья была по стате приватбанка - там тоже рост отмечался на десятки проц.

За год заробитчане переведут в Украину 12,2 миллиарда долларов — прогноз НБУ



Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшие увеличение объема денежных переводов в страну от трудовых мигрантов: если 2018 году их сумма оценена в 11,6 миллиарда долларов, то за 2019 год ожидается получить 12,2 миллиарда долларов.



Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.



"Денежные переводы - все более весомый источник валютных поступлений в Украину. По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП", – отметил он.



Согласно предварительным данным НБУ, обнародованным в конце января в Платежном балансе, в минувшем году чистые поступления в Украину по статье оплата труда составили 11,33 млрд долларов, что на 24,3% превышает показатель 2017 года.



Четвертый год подряд растут денежные переводы из Польши - от 1,4 млрд долларов до 3,6 млрд долларов, тогда как из России они сократились за последние годы с 1,7 млрд долларов до 1,1 млрд долларов.



Увеличились поступления из США – с 0,5 млрд долларов до 0,8 млрд долларов и Чешской Республики – от 0,3 млрд долларов до 0,8 млрд долларов. Идет рост денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра, Израиля и др. стран, отметил Данилишин.



Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшие увеличение объема денежных переводов в страну от трудовых мигрантов:Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook."Денежные переводы - все более весомый источник валютных поступлений в Украину.Согласно предварительным данным НБУ, обнародованным в конце января в Платежном балансе,Четвертый год подряд растут денежные переводы из Польши - от 1,4 млрд долларов до 3,6 млрд долларов, тогда как из России они сократились за последние годы с 1,7 млрд долларов до 1,1 млрд долларов.Увеличились поступления из США – с 0,5 млрд долларов до 0,8 млрд долларов и Чешской Республики – от 0,3 млрд долларов до 0,8 млрд долларов. Идет рост денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра, Израиля и др. стран, отметил Данилишин.

"Денежные переводы - все более весомый источник валютных поступлений в Украину. По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП", – отметил он.



RLS7719 из числа ватных брехунцов-пропагандонов, они здесь строчат по одним и тем же методичкам - слово в слово. Реальность немного другая :2017 - 9,32018 - 11,32019 - .. 12,2и это называется "снижение" по версии lrs7719И это только официальные данные , без "карманов" и "чемоданов". Свыше десятка миллиарда долларов ежегодно перечисляемых в Украину заробитчанами против до 4 млрд ОВГЗ нерезов фактически аккумулированных за все время. При чем поступления от заробитчан растут год от года на несколько млрд, или как приведены данные рост до 24,3% за год, в противовес вранью троллей местных.Особо впечатляет :Не говоря уже о рекордных урожаях на зерновые в этом году. Только в прошлом году украина продала зерновых на 7,3 млрд, в этом ожидают больше, но "все держится на нерезах" у горе - "аналитиков".В общем не выбрасывайте свои памперсы, баксодержатели, мамкины нострадамусы, срочно требуйте медали - скоро ваша ракета начнет падение, так и не достигнув стратосферы.