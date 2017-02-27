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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 229022912292229322942295>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 242
Не нижче 24.50
47%
113
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:17

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным правительства по обеспечению газового транзита из Украины. Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/merkel-naznachila-upolnomochennogo-po-tranzitu-gaza-cherez-ukrainu
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:18

Хорошо идём. Движение на север всегда быстрое.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Профицит сводного платежного баланса Украины в августе-2019 составил $130 млн

Сводный платежный баланс Украины в августе 2019 года был сведен с профицитом $130 млн, что в 4,8 раза больше, чем в августе 2018 года ($27 млн).

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины.

Читайте также: Каждая третья гривна: премьер напомнил о рекордных долгах Украины

В целом за восемь месяцев этого года сводный платежный баланс сведен с профицитом $2,154 млрд по сравнению со $164 млн за восемь месяцев прошлого года.

По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в августе 2019 года вырос до $512 млн (3,4% ВВП) с $359 млн (28% ВВП) в августе 2018 года.

Импорт товаров в августе рос более высокими темпами, чем экспорт – на 8,2% и на 5,6% соответственно, тогда как в июле импорт товаров вырос на 9,1%, а экспорт – на 20,8%.

В целом за январь-август 2019 года дефицит текущего счета сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до $1,8 млрд (1,9% ВВП) с $2 млрд (2,5% ВВП).

Чистые внешние заимствования (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в августе составили $509 млн (в августе-2018 – $356 млн). Всего за восемь месяцев 2019 года чистое заимствование от внешнего мира составило $1,7 млрд (в августе-2018 – $2 млрд).

Чистый приток средств по финансовому счету составил $639 млн и обуславливался операциями частного сектора (в августе прошлого года приток средств по финансовому счету составил $383 млн).

За январь-август 2019 года объем наличной валюты вне банков увеличился на $1,8 млрд, за соответствующий период 2018 года – на $723 млн.

По состоянию на 1 сентября 2019 года объем международных резервов составил $22 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,5 месяца.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:20

  sergey_sryvkin написав:
  Igor3777 написав:
  Oleg_Sa написав:Резво так ракета взлетела, Хмельницкий обменки по 25.2 светят

Думай_те :mrgreen:


Свеверодонцек вчера - 24,30 / 24,50, сегодня - 24,80 / 25,20

Зашортил гривну, и открыл доллардепо по 24.60 в укргазе :)
Хотел еще с пятницы, но грн зашла только вчера вечером.

это еще не ракета, но народ явно зашевелился. Те, кто слил в пятницу доллары по 24,20 чтобы купить ОВГЗ, немного заволновались. :) Чтобы получить свои доллары взад без убытка им надо купить их через год не дороже чем по 24,20*1,16=28,07 грн.

Но мне кажется это вполне вероятным, если учесть, что зерно при рекордном урожае в Украине до сих пор дорожает в Европе и мире, сталь почти дорожает (не падает) везде. Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:23

  lapay написав:
  yuri_m написав:Похоже НБУ стал самым главным спекулянтом страны!

Він таким завжди був, і навіть повинен бути, по закону.

ніт
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:25

  KOKS написав:
  Oleg_Sa написав:KOKS
А когда упадем?


Когда технократов не будет

когда технокраДов не будет
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:27

  buratinyo написав:Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.

Миллионы мух не могут ошибаться? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:29

  buratinyo написав:Но мне кажется это вполне вероятным, если учесть, что зерно при рекордном урожае в Украине до сих пор дорожает в Европе и мире, сталь почти дорожает (не падает) везде. Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.

Так эти недураки и покупали бы фьючерсы на зерно и сталь, которые можно в любой момент продать, зачем им связываться с ОВГЗ?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:30

  flyman написав:
  lapay написав:
  yuri_m написав:Похоже НБУ стал самым главным спекулянтом страны!

Він таким завжди був, і навіть повинен бути, по закону.

ніт

Дат.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=36081
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.

Стабільність і означає - згладжування коливань, тобто, продавати ближче до максимума, купувати ближче до мінімума, що і роблять спекулянти (НБУ).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:30

Естественный отбор ...

  pirat-d написав:
  vitaliian написав:
  Vint написав:
К сожалению такой описанный Вами треш всё ещё в Ощаде. Я прозрел, когда оформлял депо в зелени, и стоял в очереди с бабушками-дедушками платившими за свет и отопление. Колхозный совок.

в очереди за "миллионером" думаете стоять лучше?
сначала касса полчаса считала "миллион",
потом еще полчаса касса его финмониторила

Полностью согласен с Вами - это не уважение ни к "миллионеру", ни к народу который платит в окошко. Уважающий себя банк перенаправляет поток крупных клиентов и бытовых платильщиков в разные окошки и не создаёт проблем не одним не другим. А колхоз (ощад) есть колхоз - и так сойдёт.[/quote]

А "волшебное" кольцо ?! .... :mrgreen:


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