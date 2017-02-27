Канцлер Германии Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным правительства по обеспечению газового транзита из Украины. Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Сводный платежный баланс Украины в августе 2019 года был сведен с профицитом $130 млн, что в 4,8 раза больше, чем в августе 2018 года ($27 млн).
Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины.
Читайте также: Каждая третья гривна: премьер напомнил о рекордных долгах Украины
В целом за восемь месяцев этого года сводный платежный баланс сведен с профицитом $2,154 млрд по сравнению со $164 млн за восемь месяцев прошлого года.
По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в августе 2019 года вырос до $512 млн (3,4% ВВП) с $359 млн (28% ВВП) в августе 2018 года.
Импорт товаров в августе рос более высокими темпами, чем экспорт – на 8,2% и на 5,6% соответственно, тогда как в июле импорт товаров вырос на 9,1%, а экспорт – на 20,8%.
В целом за январь-август 2019 года дефицит текущего счета сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до $1,8 млрд (1,9% ВВП) с $2 млрд (2,5% ВВП).
Чистые внешние заимствования (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в августе составили $509 млн (в августе-2018 – $356 млн). Всего за восемь месяцев 2019 года чистое заимствование от внешнего мира составило $1,7 млрд (в августе-2018 – $2 млрд).
Чистый приток средств по финансовому счету составил $639 млн и обуславливался операциями частного сектора (в августе прошлого года приток средств по финансовому счету составил $383 млн).
За январь-август 2019 года объем наличной валюты вне банков увеличился на $1,8 млрд, за соответствующий период 2018 года – на $723 млн.
По состоянию на 1 сентября 2019 года объем международных резервов составил $22 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,5 месяца.
Зашортил гривну, и открыл доллардепо по 24.60 в укргазе Хотел еще с пятницы, но грн зашла только вчера вечером.
это еще не ракета, но народ явно зашевелился. Те, кто слил в пятницу доллары по 24,20 чтобы купить ОВГЗ, немного заволновались. Чтобы получить свои доллары взад без убытка им надо купить их через год не дороже чем по 24,20*1,16=28,07 грн.
Но мне кажется это вполне вероятным, если учесть, что зерно при рекордном урожае в Украине до сих пор дорожает в Европе и мире, сталь почти дорожает (не падает) везде. Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.
yuri_m написав:Похоже НБУ стал самым главным спекулянтом страны!
Він таким завжди був, і навіть повинен бути, по закону.
ніт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
buratinyo написав:Но мне кажется это вполне вероятным, если учесть, что зерно при рекордном урожае в Украине до сих пор дорожает в Европе и мире, сталь почти дорожает (не падает) везде. Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.
Так эти недураки и покупали бы фьючерсы на зерно и сталь, которые можно в любой момент продать, зачем им связываться с ОВГЗ?
Vint написав: К сожалению такой описанный Вами треш всё ещё в Ощаде. Я прозрел, когда оформлял депо в зелени, и стоял в очереди с бабушками-дедушками платившими за свет и отопление. Колхозный совок.
в очереди за "миллионером" думаете стоять лучше? сначала касса полчаса считала "миллион", потом еще полчаса касса его финмониторила
Полностью согласен с Вами - это не уважение ни к "миллионеру", ни к народу который платит в окошко. Уважающий себя банк перенаправляет поток крупных клиентов и бытовых платильщиков в разные окошки и не создаёт проблем не одним не другим. А колхоз (ощад) есть колхоз - и так сойдёт.[/quote]