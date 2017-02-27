Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:30
Вкладчик1234 написав: buratinyo написав:
Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.
Миллионы мух не могут ошибаться?
Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:31
в киеве вечерний прийом приполнялся. 24.8 уже
kivin
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:32
Вкладчик1234 написав: buratinyo написав:
Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.
Миллионы мух не могут ошибаться?
можно узнать ваше мнение, кто дурак? кто купил валютные овгз по 7.5% доходности или грн овгз с 19% доходности?
kivin
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:35
kivin написав: Вкладчик1234 написав: buratinyo написав:
Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.
Миллионы мух не могут ошибаться?
можно узнать ваше мнение, кто дурак? кто купил валютные овгз по 7.5% доходности или грн овгз с 19% доходности?
С долларом-то ладно,а вот с гривневыми возможны варианты)
LuckyG
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:36
malchinko_vitaliy написав: lrs7719 написав: malchinko_vitaliy написав:
Против грн играет самый главный фактор - это история и жизнь, в которой гривна всегда просидала или постепенно по немногу, или резко и много.
Против гривни играет слабая экономика. Всё остальное производные.
Это понятно. Только разве когда было то как то по иному?
Было.
Сравните ВВП, платёжный баланс, инвестиции и ИСЦ в период с 2000-2006 г и начиная с 2010 года по сегодня. Если хотите - 2014 и 2015 год можно пропустить. Это две разных страны.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:37
kivin написав:
можно узнать ваше мнение, кто дурак? кто купил валютные овгз по 7.5% доходности или грн овгз с 19% доходности?
Оба варианта мне не очень нравятся из-за их эмитента.
Но из этих двух вариантов я бы выбрал валюту
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:37
LuckyG написав:
С долларом-то ладно,а вот с гривневыми возможны варианты)
варианты везде возможны.
но кто дурак то? если учесть что овгз с 19% доходностью покупали меняя бакс по 28
kivin
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:38
Вкладчик1234 написав: kivin написав:
можно узнать ваше мнение, кто дурак? кто купил валютные овгз по 7.5% доходности или грн овгз с 19% доходности?
Оба варианта мне не очень нравятся из-за их эмитента.
Но из этих двух вариантов я бы выбрал валюту
этот эмитент еще не подводил не разу по внутренним обязательствам. скажите, что надежней?
kivin
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:40
Вкладчик1234 написав: buratinyo написав:
Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.
Миллионы мух не могут ошибаться?
могут конечно, как не раз уже бывало. В прошлом году, например, когда все поголовно сидели в баксе всю осень, а он при этом стоял. Я по-прежнему не вижу причин для серьезного роста курса. Думаю, в октябре выше 25 на межбанке не пойдем//)) Но то, что 24 это было дно, как я уже писал, это 100%
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:46
kivin написав:
этот эмитент еще не подводил не разу по внутренним обязательствам. скажите, что надежней?
Да? Не подводил, значит.ДС рассказал бы ньюансы этого кейса. Ну так - на вскидку статья 10 летней давности:
https://www.segodnya.ua/ukraine/defolt- ... 22939.html
Источник конечно так себе. Можно порыться в гугле по абревиатурам КОВДП, ПОВДП.
Думаю искать будет лениво. Ну тогда вот оф. док -
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1343-98-%D0%BF
запропонувати резидентам - власникам облігацій внутрішніх
державних позик 1997 та 1998 років їх заміну
на добровільних засадах
конверсійними облігаціями відповідно до Умов випуску;
Нерезов тогда вроде как не было. Но учасники форума вроде ж не нерезы
Там весь док - просто образец переговорного исскуства. Вот к примеру.
7. Облігації внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років
вважаються анульованими з дати, у яку відбулася їх заміна
конверсійними облігаціями.
А действия владельца облигаций в случаи несогласия вообще не оговариваются
Востаннє редагувалось
lrs7719
в Вів 01 жов, 2019 15:54, всього редагувалось 2 разів.
lrs7719
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