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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22912292229322942295>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 242
Не нижче 24.50
47%
113
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:30

  Вкладчик1234 написав:
  buratinyo написав:Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.

Миллионы мух не могут ошибаться? :)

Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в киеве вечерний прийом приполнялся. 24.8 уже
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:32

  Вкладчик1234 написав:
  buratinyo написав:Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.

Миллионы мух не могут ошибаться? :)


можно узнать ваше мнение, кто дурак? кто купил валютные овгз по 7.5% доходности или грн овгз с 19% доходности?
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:35

  kivin написав:
  Вкладчик1234 написав:
  buratinyo написав:Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.

Миллионы мух не могут ошибаться? :)


можно узнать ваше мнение, кто дурак? кто купил валютные овгз по 7.5% доходности или грн овгз с 19% доходности?

С долларом-то ладно,а вот с гривневыми возможны варианты)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:36

  malchinko_vitaliy написав:
  lrs7719 написав:
  malchinko_vitaliy написав:Против грн играет самый главный фактор - это история и жизнь, в которой гривна всегда просидала или постепенно по немногу, или резко и много.


Против гривни играет слабая экономика. Всё остальное производные.


Это понятно. Только разве когда было то как то по иному?


Было.
Сравните ВВП, платёжный баланс, инвестиции и ИСЦ в период с 2000-2006 г и начиная с 2010 года по сегодня. Если хотите - 2014 и 2015 год можно пропустить. Это две разных страны.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:37

  kivin написав:можно узнать ваше мнение, кто дурак? кто купил валютные овгз по 7.5% доходности или грн овгз с 19% доходности?

Оба варианта мне не очень нравятся из-за их эмитента.
Но из этих двух вариантов я бы выбрал валюту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:37

  LuckyG написав:С долларом-то ладно,а вот с гривневыми возможны варианты)

варианты везде возможны.
но кто дурак то? если учесть что овгз с 19% доходностью покупали меняя бакс по 28
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:38

  Вкладчик1234 написав:
  kivin написав:можно узнать ваше мнение, кто дурак? кто купил валютные овгз по 7.5% доходности или грн овгз с 19% доходности?

Оба варианта мне не очень нравятся из-за их эмитента.
Но из этих двух вариантов я бы выбрал валюту

этот эмитент еще не подводил не разу по внутренним обязательствам. скажите, что надежней?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:40

  Вкладчик1234 написав:
  buratinyo написав:Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.
Миллионы мух не могут ошибаться? :)
могут конечно, как не раз уже бывало. В прошлом году, например, когда все поголовно сидели в баксе всю осень, а он при этом стоял. Я по-прежнему не вижу причин для серьезного роста курса. Думаю, в октябре выше 25 на межбанке не пойдем//)) Но то, что 24 это было дно, как я уже писал, это 100%
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:46

  kivin написав:этот эмитент еще не подводил не разу по внутренним обязательствам. скажите, что надежней?


Да? Не подводил, значит.ДС рассказал бы ньюансы этого кейса. Ну так - на вскидку статья 10 летней давности:

https://www.segodnya.ua/ukraine/defolt- ... 22939.html

Источник конечно так себе. Можно порыться в гугле по абревиатурам КОВДП, ПОВДП.
Думаю искать будет лениво. Ну тогда вот оф. док -
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1343-98-%D0%BF

запропонувати резидентам - власникам облігацій внутрішніх
державних позик 1997 та 1998 років їх заміну на добровільних
засадах конверсійними облігаціями відповідно до Умов випуску;

Нерезов тогда вроде как не было. Но учасники форума вроде ж не нерезы :D

Там весь док - просто образец переговорного исскуства. Вот к примеру.

7. Облігації внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років
вважаються анульованими з дати, у яку відбулася їх заміна
конверсійними облігаціями.

А действия владельца облигаций в случаи несогласия вообще не оговариваются
Востаннє редагувалось lrs7719 в Вів 01 жов, 2019 15:54, всього редагувалось 2 разів.
lrs7719
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