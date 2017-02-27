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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2292229322942295>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 242
Не нижче 24.50
47%
113
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:48

  lrs7719 написав:
  kivin написав:этот эмитент еще не подводил не разу по внутренним обязательствам. скажите, что надежней?


Да? Не подводил, значит.ДС рассказал бы ньюансы этого кейса. Ну так - на вскидку статья 10 летней давности:

https://www.segodnya.ua/ukraine/defolt- ... 22939.html

Источник конечно так себе. Можно порыться в гугле по абревиатурам КОВДП, ПОВДП.

кто то не погасил овгз?
и повторю вопрос: что есть надежней чем овгз? я услышу ваш ответ?
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ підбив підсумки купівлі валюти на міжбанку (інфографіка)

Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Читайте також: Нацбанк підвищив планові обсяги викупу валюти з ринку на 50%

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.

Протягом вересня НБУ купив на міжбанку валюти на 930,3 млн доларів.

За даними НБУ, максимальний обсяг валюти був куплений в липні – 1271,1 млн доларів.

Зображення


В сентябре был второй по величине рекордный за последние 12 мес откуп НБУ аж на 930 млн $ , при этом гривна продолжала укрепляться. За 9 месяцев положительный балланс выкупленных НБУ баксов перед проданными - 4 млрд $ ! В подтверждение общего тренда на укрепление гривны, и "отскоки" последних дней - это так , баксовикам-затейникам время на смену памперсов для штурма очередного уровня на 23 и ниже.

Нерезы видимо действительно не дураки, почувствовав этот тренд, играя на укрпелении гривны, в отличие от большинства местных "космонавтов".
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:49

  kivin написав:
  Вкладчик1234 написав:
  kivin написав:можно узнать ваше мнение, кто дурак? кто купил валютные овгз по 7.5% доходности или грн овгз с 19% доходности?

Оба варианта мне не очень нравятся из-за их эмитента.
Но из этих двух вариантов я бы выбрал валюту

этот эмитент еще не подводил не разу по внутренним обязательствам. скажите, что надежней?

Так если "не подводил" - значит надежность 100% - берите где выше доходность

Только вспоминается "реструктуризация Яресько", "облигации Януковича", и "3млрд Януковича от птна". В этих случаях Украина рассчиталась по долгам? И где гарантия защиты от новых "реструктуризаций" или "мораториев"? Или даже от банальной девальвации?
Аргентина тоже вроде не отказывается платить, но кредиторам что-то не нравится :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:50

Зеленський і Гончарук відвідали Нацбанк і обговорили питання фінансово-економічного розвитку, - Смолій.

Схоже, зе-керманичі "взяли кеди", сіли на велосипед/самокат та поїхали "тариться" по вчорашньому курсу.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:50

  asti написав:
  Вкладчик1234 написав:
  buratinyo написав:Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.
Миллионы мух не могут ошибаться? :)
могут конечно, как не раз уже бывало. В прошлом году, например, когда все поголовно сидели в баксе всю осень, а он при этом стоял. Я по-прежнему не вижу причин для серьезного роста курса. Думаю, в октябре выше 25 на межбанке не пойдем//)) Но то, что 24 это было дно, как я уже писал, это 100%


Уже выше 25 на продажу :D
jerua
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Только вспоминается "реструктуризация Яресько", "облигации Януковича", и "3млрд Януковича от птна". В этих случаях Украина рассчиталась по долгам? И где гарантия защиты от новых "реструктуризаций" или "мораториев"? Или даже от банальной девальвации?
Аргентина тоже вроде не отказывается платить, но кредиторам что-то не нравится


вы как всегда читаете и ничего не думаете.
научитесь для начала различать внутренние и внешние обязательства
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:52

  jerua написав:
Уже выше 25 на продажу :D


утро будет очень веселое
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:52

  olivera написав:
  buratinyo написав:Но мне кажется это вполне вероятным, если учесть, что зерно при рекордном урожае в Украине до сих пор дорожает в Европе и мире, сталь почти дорожает (не падает) везде. Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.

Так эти недураки и покупали бы фьючерсы на зерно и сталь, которые можно в любой момент продать, зачем им связываться с ОВГЗ?

ОВГЗ продать намного проще. Причем в любой момент времени. Желающих их купить, особенно со скидкой - миллионы.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:ОВГЗ продать намного проще. Причем в любой момент времени. Желающих их купить, особенно со скидкой - миллионы.

при том - любой обьем
kivin
 
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Уже пА 25 есть приём в Киеве!//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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