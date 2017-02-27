Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
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Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.
Протягом вересня НБУ купив на міжбанку валюти на 930,3 млн доларів.
За даними НБУ, максимальний обсяг валюти був куплений в липні – 1271,1 млн доларів.
В сентябре был второй по величине рекордный за последние 12 мес откуп НБУ аж на 930 млн $ , при этом гривна продолжала укрепляться. За 9 месяцев положительный балланс выкупленных НБУ баксов перед проданными - 4 млрд $ ! В подтверждение общего тренда на укрепление гривны, и "отскоки" последних дней - это так , баксовикам-затейникам время на смену памперсов для штурма очередного уровня на 23 и ниже.
Нерезы видимо действительно не дураки, почувствовав этот тренд, играя на укрпелении гривны, в отличие от большинства местных "космонавтов".
kivin написав:можно узнать ваше мнение, кто дурак? кто купил валютные овгз по 7.5% доходности или грн овгз с 19% доходности?
Оба варианта мне не очень нравятся из-за их эмитента. Но из этих двух вариантов я бы выбрал валюту
этот эмитент еще не подводил не разу по внутренним обязательствам. скажите, что надежней?
Так если "не подводил" - значит надежность 100% - берите где выше доходность
Только вспоминается "реструктуризация Яресько", "облигации Януковича", и "3млрд Януковича от птна". В этих случаях Украина рассчиталась по долгам? И где гарантия защиты от новых "реструктуризаций" или "мораториев"? Или даже от банальной девальвации? Аргентина тоже вроде не отказывается платить, но кредиторам что-то не нравится
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
buratinyo написав:Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.
Миллионы мух не могут ошибаться?
могут конечно, как не раз уже бывало. В прошлом году, например, когда все поголовно сидели в баксе всю осень, а он при этом стоял. Я по-прежнему не вижу причин для серьезного роста курса. Думаю, в октябре выше 25 на межбанке не пойдем//)) Но то, что 24 это было дно, как я уже писал, это 100%
Вкладчик1234 написав:Только вспоминается "реструктуризация Яресько", "облигации Януковича", и "3млрд Януковича от птна". В этих случаях Украина рассчиталась по долгам? И где гарантия защиты от новых "реструктуризаций" или "мораториев"? Или даже от банальной девальвации? Аргентина тоже вроде не отказывается платить, но кредиторам что-то не нравится
вы как всегда читаете и ничего не думаете. научитесь для начала различать внутренние и внешние обязательства
buratinyo написав:Но мне кажется это вполне вероятным, если учесть, что зерно при рекордном урожае в Украине до сих пор дорожает в Европе и мире, сталь почти дорожает (не падает) везде. Среди покупателей ОВГЗ дураков уж очень немного.
Так эти недураки и покупали бы фьючерсы на зерно и сталь, которые можно в любой момент продать, зачем им связываться с ОВГЗ?
ОВГЗ продать намного проще. Причем в любой момент времени. Желающих их купить, особенно со скидкой - миллионы.