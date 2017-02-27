RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2292229322942295

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 242
Не нижче 24.50
47%
113
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
5%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:55

  asti написав:Уже пА 25 есть приём в Киеве!//))

да. на Леси уже 25 прийом, 25.3 отдача
kivin
 
Повідомлень: 9
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:55

"Раз пошла такая п'янка - рєж послєдній агурєц!" ©®™)))

... в мене сьогодні продажі активувались.... :shock:
- раз така справа, давайте тоді вже і я буду кричати, що завтра доляр буде пА 100, а з Нового року пА 100500! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6976
З нами з: 19.10.15
Подякував: 468 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:56

  jerua написав:
  asti написав:
  Вкладчик1234 написав:Миллионы мух не могут ошибаться? :)
могут конечно, как не раз уже бывало. В прошлом году, например, когда все поголовно сидели в баксе всю осень, а он при этом стоял. Я по-прежнему не вижу причин для серьезного роста курса. Думаю, в октябре выше 25 на межбанке не пойдем//)) Но то, что 24 это было дно, как я уже писал, это 100%


Уже выше 25 на продажу :D

А есть ли те, кто сегодня купил выше 25? Это паникеры.

Вот мое сообщение от 1 го сентября про ракету и как надо действовать в этой связи с запасами гривны.
Валютный рынок в контексте ДС

Молодец тот, кто дождался и не покупал доллары по 27 и по 26 и даже по 25 до сегодня.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1207
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2175 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:04

buratinyo
Говерла вообще 25.5 поставила на отдачу. Космонавт интересно сколько ? Такими темпами пару дней и 26 увижим
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2061
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:14

  buratinyo написав:А есть ли те, кто сегодня купил выше 25? Это паникеры. Вот мое сообщение от 1 го сентября про ракету и как надо действовать в этой связи с запасами гривны. Валютный рынок в контексте ДС Молодец тот, кто дождался и не покупал доллары по 27 и по 26 и даже по 25 до сегодня.

якщо є заявки на прийом, по 25,03 , і при цьому є примітка "от 50тис.", то мабуть хтось іх купляє вище 25.03 ?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
Повідомлень: 236
З нами з: 18.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2292229322942295
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oleg_Sa і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 24, 25, 26
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
254 23070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 14:09
Faceless
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1581, 1582, 1583
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15825 1894207
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 23:27
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6715 1458284
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.