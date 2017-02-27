да. на Леси уже 25 прийом, 25.3 отдача
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:55
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:55
"Раз пошла такая п'янка - рєж послєдній агурєц!" ©®™)))
... в мене сьогодні продажі активувались....
- раз така справа, давайте тоді вже і я буду кричати, що завтра доляр буде пА 100, а з Нового року пА 100500!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:56
А есть ли те, кто сегодня купил выше 25? Это паникеры.
Вот мое сообщение от 1 го сентября про ракету и как надо действовать в этой связи с запасами гривны.
Валютный рынок в контексте ДС
Молодец тот, кто дождался и не покупал доллары по 27 и по 26 и даже по 25 до сегодня.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:04
buratinyo
Говерла вообще 25.5 поставила на отдачу. Космонавт интересно сколько ? Такими темпами пару дней и 26 увижим
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:14
якщо є заявки на прийом, по 25,03 , і при цьому є примітка "от 50тис.", то мабуть хтось іх купляє вище 25.03 ?
*Відправлено з Чату
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