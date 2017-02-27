Толпа всегда не права. Всегда играй против толпы - Джордж Сорос.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:59
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:15
Если покупать гривневые бумаги на 3 мес. за валюту - то не факт, что откупишь хотя бы столько же валюты по окончанию бумаг
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:20
Вкладчик1234 то есть 18.5млн из 19млн это "никто не захотел покупать"?
"бумаги оборотом в год и в два года выкуплены полностью" - это по той же логике?
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:35
То такий попит чи психологічна гра, мол, не брали па 25,2, так візьмете па 25,5 , бо завтра буде па 25,8 ?
Востаннє редагувалось maxprofit в Вів 01 жов, 2019 17:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:35
Есть также мнения, что играть нужно по тренду, тренд твой друг...
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 01 жов, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:35
В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн.
В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн.
Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!!
Живите своим умом!
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:39
странные какие-то нерезиденты,- 5летки под 15% гребут ,шо глухонемые,а 3летки с такой-же доходностью нах не нужны никому. как думаете,почему?
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:41
В 19:00 гарант даёт пресс-конференцию по поводу того, что там Кучма в Минске подписал час назад. Как на это отреагирует валютный рынок - пока можно только догадываться.
*Відправлено з Чату
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