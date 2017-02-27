Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:59
Vint написав:
Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.
— Эдгар Аллан По
Толпа всегда не права. Всегда играй против толпы - Джордж Сорос.
Libo
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:15
malchinko_vitaliy написав:
Если разобраться, то никто не захотел покупать бумаги сроком оборота в 3,5 месяца, когда как бумаги оборотом в год и в два года выкуплены полностью.
Так что тренд не изменился.
Если покупать гривневые бумаги на 3 мес. за валюту - то не факт, что откупишь хотя бы столько же валюты по окончанию бумаг
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:18
Вкладчик1234 Хмельницкий обменки на вечер 25.5
Oleg_Sa
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:20
Вкладчик1234 то есть 18.5млн из 19млн это "никто не захотел покупать"? "бумаги оборотом в год и в два года выкуплены полностью" - это по той же логике?
Яша
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:35
Oleg_Sa написав: Вкладчик1234
Хмельницкий обменки на вечер 25.5
То такий попит чи психологічна гра, мол, не брали па 25,2, так візьмете па 25,5 , бо завтра буде па 25,8 ?
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maxprofit
в Вів 01 жов, 2019 17:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:35
Libo написав: Vint написав:
Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.
— Эдгар Аллан По
Толпа всегда не права. Всегда играй против толпы - Джордж Сорос.
Есть также мнения, что играть нужно по тренду, тренд твой друг...
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Zebra
в Вів 01 жов, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:35
В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн.
В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн.
Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!! https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:39
Zebra
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:39
zzzzzz написав:
В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн. В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн. Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!! https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv [@image@]
странные какие-то нерезиденты,- 5летки под 15% гребут ,шо глухонемые,а 3летки с такой-же доходностью нах не нужны никому. как думаете,почему?
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Яша
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:41
В 19:00 гарант даёт пресс-конференцию по поводу того, что там Кучма в Минске подписал час назад. Как на это отреагирует валютный рынок - пока можно только догадываться.
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Blister
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