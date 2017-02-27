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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2294229522962297>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 245
Не нижче 24.50
47%
116
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
4%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:59

  Vint написав:Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.
— Эдгар Аллан По

Толпа всегда не права. Всегда играй против толпы - Джордж Сорос. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:15

  malchinko_vitaliy написав:Если разобраться, то никто не захотел покупать бумаги сроком оборота в 3,5 месяца, когда как бумаги оборотом в год и в два года выкуплены полностью.
Так что тренд не изменился.

Если покупать гривневые бумаги на 3 мес. за валюту - то не факт, что откупишь хотя бы столько же валюты по окончанию бумаг
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:18

Вкладчик1234
Хмельницкий обменки на вечер 25.5
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:20

Вкладчик1234 то есть 18.5млн из 19млн это "никто не захотел покупать"?
"бумаги оборотом в год и в два года выкуплены полностью" - это по той же логике?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:35

  Oleg_Sa написав:Вкладчик1234
Хмельницкий обменки на вечер 25.5

То такий попит чи психологічна гра, мол, не брали па 25,2, так візьмете па 25,5 , бо завтра буде па 25,8 ?
Востаннє редагувалось maxprofit в Вів 01 жов, 2019 17:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:35

  Libo написав:
  Vint написав:Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты.
— Эдгар Аллан По

Толпа всегда не права. Всегда играй против толпы - Джордж Сорос. :!:

Есть также мнения, что играть нужно по тренду, тренд твой друг...
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 01 жов, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:35

В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн.
В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн.

Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!!
https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:39

  zzzzzz написав:В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн. В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн. Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!! https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv [@image@]

странные какие-то нерезиденты,- 5летки под 15% гребут ,шо глухонемые,а 3летки с такой-же доходностью нах не нужны никому. как думаете,почему?

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:41

В 19:00 гарант даёт пресс-конференцию по поводу того, что там Кучма в Минске подписал час назад. Как на это отреагирует валютный рынок - пока можно только догадываться.

*Відправлено з Чату
Blister
 
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