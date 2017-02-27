pirat-d написав:Полностью согласен с Вами - это не уважение ни к "миллионеру", ни к народу который платит в окошко. Уважающий себя банк перенаправляет поток крупных клиентов и бытовых платильщиков в разные окошки и не создаёт проблем не одним не другим. А колхоз (ощад) есть колхоз - и так сойдёт.
Не той тепер мільйонщик, мільйон вже не той.
Интересно посмотреть на миллион в исторической ретроспективе. 100 лет назад в США было порядка 200 миллионеров и 1 миллиардер. Правда, тогда считали миллионеров по доходу за год, по налоговым декларациям, как в Украине сейчас. А сейчас считают по новой методике - по стоимости всех активов за минусом стоимости основного жилья. Так, на сегодняшний день по этой методике в США порядка 12 миллионов миллионеров и 600 миллиардеров. Но 100 лет назад какие были миллионеры, какие фамилии! Форд, Рокфеллер, Меллон, Уитни, Вандербильт, Морган … Советую запомнить фамилии и наших сегодняшних миллионеров. Но 100 лет назад средняя з/п была $3200 в год. 6-ти комнатный дом стоил порядка 8-15 тыщ, его месячная аренда $100, авто $1500, самое крутое авто $3000, спальный гарнитур из благородного натурального дерева $1500, кило говядины $0.4, утка $1 за кг, картошка $0.8 за ведро... Практически все можно множить на 20 и получить цену сегодня, т.е. доллар так обесценился. Но! Если бы тогда наши прабабушки и прадедушки затарились золотом-серебром, мы бы сегодня на них купили в несколько раз больше товара, чем они могли купить тогда.
zzzzzz написав:В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн. В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн. Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!! https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv [@image@]
странные какие-то нерезиденты,- 5летки под 15% гребут ,шо глухонемые,а 3летки с такой-же доходностью нах не нужны никому. как думаете,почему?
zzzzzz написав:В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн. В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн.Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!!
если и дальше будут по 70 миллионов привлекать, то появятся!