RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2294229522962297

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 245
Не нижче 24.50
47%
116
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
4%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:41

  pirat-d написав:Полностью согласен с Вами - это не уважение ни к "миллионеру", ни к народу который платит в окошко. Уважающий себя банк перенаправляет поток крупных клиентов и бытовых платильщиков в разные окошки и не создаёт проблем не одним не другим. А колхоз (ощад) есть колхоз - и так сойдёт.


Не той тепер мільйонщик, мільйон вже не той.



Интересно посмотреть на миллион в исторической ретроспективе. 100 лет назад в США было порядка 200 миллионеров и 1 миллиардер. Правда, тогда считали миллионеров по доходу за год, по налоговым декларациям, как в Украине сейчас. А сейчас считают по новой методике - по стоимости всех активов за минусом стоимости основного жилья. Так, на сегодняшний день по этой методике в США порядка 12 миллионов миллионеров и 600 миллиардеров. Но 100 лет назад какие были миллионеры, какие фамилии! Форд, Рокфеллер, Меллон, Уитни, Вандербильт, Морган … Советую запомнить фамилии и наших сегодняшних миллионеров.
Но 100 лет назад средняя з/п была $3200 в год. 6-ти комнатный дом стоил порядка 8-15 тыщ, его месячная аренда $100, авто $1500, самое крутое авто $3000, спальный гарнитур из благородного натурального дерева $1500, кило говядины $0.4, утка $1 за кг, картошка $0.8 за ведро... Практически все можно множить на 20 и получить цену сегодня, т.е. доллар так обесценился.
Но!
Если бы тогда наши прабабушки и прадедушки затарились золотом-серебром, мы бы сегодня на них купили в несколько раз больше товара, чем они могли купить тогда.

Вывод: Золото. Серебро.

8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7317
З нами з: 14.11.11
Подякував: 314 раз.
Подякували: 3654 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ОВГЗ отпали, МВФ уехало, УРОЖАЙ продали, остался только обновленный рейтинг Standard & Poor's )
vjhjpjdjktu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 07.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:45

  Яша написав:
  zzzzzz написав:В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн. В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн. Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!! https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv [@image@]

странные какие-то нерезиденты,- 5летки под 15% гребут ,шо глухонемые,а 3летки с такой-же доходностью нах не нужны никому. как думаете,почему?

*Відправлено з Чату


У них стратегия :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35418
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3446 раз.
Подякували: 7487 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:48

  zzzzzz написав:В ходе аукциона привлекли рекордно низкий объем 77 млн грн.
В этом году это самый низкий объем привлечения если не считать аукцион 8 января когда привлекли 41 млн.грн.Посмотрел график размещения на 3 месяца вперед , 5 леток в нем НЕТ !!!!
если и дальше будут по 70 миллионов привлекать, то появятся!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2294229522962297
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, vjhjpjdjktu, zzzzzz і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 24, 25, 26
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
254 23088
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 14:09
Faceless
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1581, 1582, 1583
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15825 1894239
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 23:27
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6715 1458293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13460)
01.10.2019 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron