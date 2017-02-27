Додано: Вів 01 жов, 2019 17:41

pirat-d написав: Полностью согласен с Вами - это не уважение ни к "миллионеру", ни к народу который платит в окошко. Уважающий себя банк перенаправляет поток крупных клиентов и бытовых платильщиков в разные окошки и не создаёт проблем не одним не другим. А колхоз (ощад) есть колхоз - и так сойдёт. Полностью согласен с Вами - это не уважение ни к "миллионеру", ни к народу который платит в окошко. Уважающий себя банк перенаправляет поток крупных клиентов и бытовых платильщиков в разные окошки и не создаёт проблем не одним не другим. А колхоз (ощад) есть колхоз - и так сойдёт.

Не той тепер мільйонщик, мільйон вже не той.Интересно посмотреть на миллион в исторической ретроспективе. 100 лет назад в США было порядка 200 миллионеров и 1 миллиардер. Правда, тогда считали миллионеров по доходу за год, по налоговым декларациям, как в Украине сейчас. А сейчас считают по новой методике - по стоимости всех активов за минусом стоимости основного жилья. Так, на сегодняшний день по этой методике в США порядка 12 миллионов миллионеров и 600 миллиардеров. Но 100 лет назад какие были миллионеры, какие фамилии! Форд, Рокфеллер, Меллон, Уитни, Вандербильт, Морган … Советую запомнить фамилии и наших сегодняшних миллионеров.Но 100 лет назад средняя з/п была $3200 в год. 6-ти комнатный дом стоил порядка 8-15 тыщ, его месячная аренда $100, авто $1500, самое крутое авто $3000, спальный гарнитур из благородного натурального дерева $1500, кило говядины $0.4, утка $1 за кг, картошка $0.8 за ведро... Практически все можно множить на 20 и получить цену сегодня, т.е. доллар так обесценился.Но!Если бы тогда наши прабабушки и прадедушки затарились золотом-серебром, мы бы сегодня на них купили в несколько раз больше товара, чем они могли купить тогда.Вывод: Золото. Серебро.