Blister написав:В 19:00 гарант даёт пресс-конференцию по поводу того, что там Кучма в Минске подписал час назад. Как на это отреагирует валютный рынок - пока можно только догадываться.
*Відправлено з Чату
Підписали капітуляцію вже ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:59
Підписали капітуляцію вже ?
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Гривня+ за добу, а як повільно спускались)
По дорозі наверх є ще один цікавий рівень 24.74 якщо НБУ не буде його захищати йдемо на 25+
Востаннє редагувалось twin в Вів 01 жов, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:01
дело ваше, я никого не уговариваю тарить ОВГЗ, просто считаю это неплохой инвестицией на моменте, а так это или нет - как всегда покажет время//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:02
Пока не понятно, ждём подробностей.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:03
правда?
Если честно, за вторичкой не слежу)
А смысл их сейчас продавать? Ведь только скупились!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:05
я не против овгз (спасибо зету,полгода назад обратил на них мое внимание)
,просто предпочитаю долларовые.
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:08
Таки капітуляція :
Гривні - хана ...
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:11
Перестал несколько лет назад брать сдачу мелочью, в т.ч. 1 и 2 грн. мелкими монетами, только путаница и неудобство. Ну что такое 5, 10, 25, 50 копеек? Нагнуться люди ленятся и на земле подобрать, но в магазине жадно загребают абы не досталось продавцу ... Отменить всю мелочь нах.
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:12
Смысл вторички заключается в прибыли на перепродаже. Банк купил на первичке, и начинает мелкими лотами продавать чуть дороже на вторичке. Это статья дохода - торговая прибыль.
По номиналу перепродажа может быть до 1% дороже. И это за 1-2 дня. Это супер доходно для банка.Риск нулевой , доходность под 100-200%
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 01 жов, 2019 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:13
В краткосрочной перспективе это прекращает боевые действия и запускает шаткий процесс реинтеграции, что в целом будет в плюс политической стабильности.
В среднесрочной вырисовывается гражданская война, и это нужно иметь в виду..
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