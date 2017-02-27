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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 229622972298229923002301>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 245
Не нижче 24.50
47%
116
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
13%
31
23.75 - 23.99
4%
11
23.50 - 23.74
7%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
15%
36
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:59

  Blister написав:В 19:00 гарант даёт пресс-конференцию по поводу того, что там Кучма в Минске подписал час назад. Как на это отреагирует валютный рынок - пока можно только догадываться.

*Відправлено з Чату

Підписали капітуляцію вже ?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гривня+ за добу, а як повільно спускались)

По дорозі наверх є ще один цікавий рівень 24.74 якщо НБУ не буде його захищати йдемо на 25+
Востаннє редагувалось twin в Вів 01 жов, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
twin
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:01

  Яша написав:asti я "бабками" называю другие деньги... и минфину верю только в первом приближении...
дело ваше, я никого не уговариваю тарить ОВГЗ, просто считаю это неплохой инвестицией на моменте, а так это или нет - как всегда покажет время//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:02

  maxprofit написав:Підписали капітуляцію вже ?

Пока не понятно, ждём подробностей.

*Відправлено з Чату
Blister
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:03

  zzzzzz написав:asti
Ты заметил что на вторичке нет в продаже 5 леток ?
правда?
Если честно, за вторичкой не слежу)
А смысл их сейчас продавать? Ведь только скупились!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:05

  asti написав:
  Яша написав:asti я "бабками" называю другие деньги... и минфину верю только в первом приближении...
дело ваше, я никого не уговариваю тарить ОВГЗ, просто считаю это неплохой инвестицией на моменте, а так это или нет - как всегда покажет время//))

я не против овгз (спасибо зету,полгода назад обратил на них мое внимание)
,просто предпочитаю долларовые.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:08

  Blister написав:
  maxprofit написав:Підписали капітуляцію вже ?

Пока не понятно, ждём подробностей.

*Відправлено з Чату

Таки капітуляція : https://censor.net.ua/ua/news/3151487/u ... na_djerela

Гривні - хана ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:11

  freeze написав:Все, монета 5 копеек, до свидания.
Перестали брать в магазинах.


Перестал несколько лет назад брать сдачу мелочью, в т.ч. 1 и 2 грн. мелкими монетами, только путаница и неудобство. Ну что такое 5, 10, 25, 50 копеек? Нагнуться люди ленятся и на земле подобрать, но в магазине жадно загребают абы не досталось продавцу ... Отменить всю мелочь нах. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:12

  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
Ты заметил что на вторичке нет в продаже 5 леток ?
правда?
Если честно, за вторичкой не слежу)
А смысл их сейчас продавать? Ведь только скупились!! :) :)


Смысл вторички заключается в прибыли на перепродаже. Банк купил на первичке, и начинает мелкими лотами продавать чуть дороже на вторичке. Это статья дохода - торговая прибыль.

По номиналу перепродажа может быть до 1% дороже. И это за 1-2 дня. Это супер доходно для банка.Риск нулевой , доходность под 100-200%
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 01 жов, 2019 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:13

  maxprofit написав:
  Blister написав:
  maxprofit написав:Підписали капітуляцію вже ?

Пока не понятно, ждём подробностей.

*Відправлено з Чату

Таки капітуляція : https://censor.net.ua/ua/news/3151487/u ... na_djerela

Гривні - хана ...

В краткосрочной перспективе это прекращает боевые действия и запускает шаткий процесс реинтеграции, что в целом будет в плюс политической стабильности.

В среднесрочной вырисовывается гражданская война, и это нужно иметь в виду..
escobar
 
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